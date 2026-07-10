Рынок акций РФ сохранит высокую волатильность в пятницу - ПСБ

Высокая волатильность на российском рынке акций сохранится на торгах в пятницу, индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2120-2250 пунктов, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Ожидаем в пятницу движения индекса Мосбиржи в широком диапазоне 2120-2250 пунктов. Однако при сохранении высокой волатильности и факторов давления снижение по итогам сессии может оказаться сдержанным, чему будет способствовать фиксация прибыли по "коротким" позициям в преддверии выходных, - пишет эксперт. - В текущий момент продолжаем осторожно смотреть на дальнейшую среднесрочную динамику рынка, видя риски продолжения снижения с ближайшей целью в районе 2000 пунктов. В сложившейся ситуации инвесторам стоит занять выжидательную позицию до момента появления признаков полноценного разворота на рынке".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.