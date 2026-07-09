Рынок акций РФ в четверг просел ниже 2190п по индексу МосБиржи на фоне отката нефти и ожиданий неизменности ставки ЦБ

Москва. 9 июля. Российский рынок акций в четверг возобновил снижение на фоне опасений, что в смягчении ДКП Банка России наступит пауза после выхода данных Росстата об ускорении инфляции, геополитической напряженности из-за украинского конфликта, а также из-за вновь просевшей нефти (фьючерс на Brent опустился к $76,5 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2190 пунктов после утреннего роста к 2220 пунктам.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2186,75 пункта (-1,5%), индекс РТС - 907,25 пункта (-0,9%). Из индексных акций лидировали в откате после отсечки годовых дивидендов бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-12,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-8,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,3%), также упали бумаги МКБ (MOEX: CBOM) (-8,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 июля, составил 75,93 руб. (-47,26 копейки).

Также подешевели в четверг акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-4,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,2% и -2,2% "префы"), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-2,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -1,1% "префы"), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,2%).

Сбербанк в I полугодии 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 20,4% в годовом выражении, до 995,3 млрд рублей, показав рентабельность капитала на уровне 23%, говорится в пресс-релизе банка. В июне банк заработал 168,1 млрд рублей чистой прибыли (+17,0% г/г), рентабельность капитала составила 22,4%.

Подорожали акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+3,9%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+3,3% "префы"), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+1,8%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (+1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 30 июня по 6 июля составила 0,31% после 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня. Высокие темпы недельной инфляции, как и предыдущие две недели, во многом были обусловлены существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо - на 2,1% на бензин (после 1,6% и 3,0% предыдущие две недели) и на 3,4% на ДТ (после 2,2% и 2,7%).

Из данных за июнь и начало июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 июля замедлилась до 5,61% с 6,01% на 29 июня (после 5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась до 6,20% с 6,00% на 29 июня, если ее определять из среднесуточных данных за весь июль 2025 года. Точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 10 июля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что путем эскалации нельзя выйти на мирный трек урегулирования на Украине.

"Мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение", - сказал он журналистам.

"Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени, мы не можем точно сказать, в какой, но приведет к тому, что нам придется делать бОльшую зону безопасности, бОльшую буферную зону", - продолжил Песков.

В Кремле также заявили, что США продолжают поставлять вооружения Украине, в том числе и ракеты Patriot, но в отличие от европейцев, способствуют мирному выходу из конфликта. Таким образом Песков прокомментировал заявление президента США Трампа о том, что они предоставят Киеву лицензию на производство ракет системы Patriot.

"Что касается Patriot, да, это очевидный факт, США вовсю продолжают поставки вооружений, поставки военных технологий на Украину - мы это знаем", - сказал Песков.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, индекс МосБиржи пытался удержаться над рубежом 2200 пунктов, но негативные настроения остаются преобладающими и откат нефти к вечеру оказал давление на котировки нефтяных бумаг.

Сохраняется геополитическая и монетарная неопределенность. Власти США, как показал саммит НАТО, стали занимать более проукраинскую позицию. Перспективы мирного урегулирования отдаляются. В то же время атаки на российскую инфраструктуру продолжаются, ситуация на топливном рынке сложная, инфляционная картина не улучшилась. Цены на нефть, подскочившие на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке, протестировали накануне $80 за баррель, а в четверг откатились ниже $77. Протоколы последнего заседания ФРС показали рост беспокойства руководителей регулятора из-за устойчиво высокого роста цен. Некоторые из них увидели основания для повышения ставки.

В конце недели ежемесячный отчет выпустит МЭА, Росстат опубликует индекс потребительских цен за июнь, который дополнит понимание перспектив по ключевой ставке ЦБ. "Полагаем, что индекс МосБиржи завершит неделю в области 2125-2225 пунктов", - считает Смирнов.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова также отмечает возвращение рынка акций к снижению, хотя до существенного обвала в четверг дело так и не дошло. Настроение фондовому рынку после уверенного роста накануне испортили, скорее всего, вновь упавшие цены на нефть. Еще одним фактором давления на индексы могли стать наступающие даты закрытия реестров акционеров для получения дивидендов.

Геополитический фон остается противоречивым. Дополнительные риски для инвестиций в российские акции создает анонсирование в ЕС в начале следующей недели нового 21-го пакета антироссийских санкций. Сдержать падение помогли корпоративные новости, а также объявленный накануне вечером пакет мер правительства РФ относительно стабилизации топливного рынка, однако этот небольшой позитив не смог перевесить негативные настроения "медведей". Макроэкономический фон внутри России пока тоже остается неоднозначным. В целом ясно, что пока фондовый рынок к развороту тренда на рост не готов.

Нефть скорректировалась после бурного роста, но новостной фон на Ближнем Востоке по-прежнему остается напряженным, а судьба Ормузского пролива до сих пор не решена. До конца недели нефть Brent будет колебаться в рамках $75-81 за баррель, а индекс МосБиржи - в коридоре 2180-2230 пунктов, считает аналитик.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", инфляционная картина внутри страны остается противоречивой, но вряд ли убедит Банк России возобновить снижение ставки в июле, тем более, что топливо продолжает дорожать опережающими темпами. Правительство РФ распространило запрет на экспорт дизельного топлива на производителей до конца июля, пытаясь сбить ажиотаж на внутреннем рынке. Мера сдерживает розничные цены, но для нефтяников означает потерю части экспортной выручки, что несколько ограничивает позитив от подорожавшей на неделе нефти Brent.

По словам аналитика ФГ "Финам" Андрея Шарова, давление на мировые рынки оказали заявления Трампа о том, что промежуточное соглашение с Ираном фактически прекращено. Для рынка акций РФ фактором давления стали данные Росстата по недельной инфляции, которые усилили осторожность инвесторов в оценке темпов снижения ключевой ставки ЦБ. Давление на рынок также оказали дивидендные отсечки в отдельных бумагах. Для индекса МосБиржи ближайшей поддержкой выступает район 2160 пунктов, далее - около 2100 пунктов, считает Шаров.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский ASX просел на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,2%, но CAC40 и DAX подросли на 0,4-0,9%), плюсуют США (индексы к 19:00 мск выросли на 0,3-1,5% во главе с Nasdaq).

На нефтяном рынке к вечеру в четверг цены вернулись к снижению после роста на фоне локальной эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 мск в четверг составила $76,51 за баррель (-1,9% и +5,2% в среду), августовская цена фьючерса на WTI - $72,08 за баррель (-1,9% и +4,4% накануне).

Ранее в ходе торгов цена фьючерсов на Brent поднималась до $79,25 за баррель, на WTI - до $75,13 за баррель.

Американские военные в четверг подтвердили, что нанесли серию ударов по Ирану, отметив, что цель их действий заключалась в том, чтобы ослабить способность этой страны атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану продолжением обстрелов в случае новых подобных атак.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) позднее сообщил о нанесении ответных ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Эскалация напряженности в ближневосточном регионе ставит под угрозу продолжение переговоров по завершению конфликта и восстановление поставок нефти через Ормузский пролив.

Накануне глава Белого дома заявил, что считает перемирие с Ираном завершенным и не видит смысла в продолжении диалога.

Давление на котировки оказывают опубликованные в среду официальные данные о коммерческих запасах нефти в США. Резервы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,4 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже лидерами снижения выступили акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-7,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-5,8%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-5,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-4,6%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-4,5%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-4,5%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-4,2%).

Выросли бумаги ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+23,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+13,2%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+11,3%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+8,8%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+7,3% и +5,3% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,1 млрд рублей (из них 8,36 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,38 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 5,46 млрд рублей на акции ВТБ).