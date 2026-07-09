Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем, развернувшись вниз после роста в первой половине торгов

Москва. 9 июля. Китайский юань перешел к повышению и завершил торги четверга на Московской бирже в небольшом плюсе, скорректировавшись вверх после падения в предыдущие дни. Рубль опустился на фоне возобновления снижения цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,251 руб., что на 4,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 10 июля на 47,26 копейки, до 75,93 руб./$1, и уменьшил курс евро на 76,05 копейки, до 86,5906 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"Рубль продолжает получать поддержку за счет жесткой риторики Банка России и высоких ставок, которые делают рублевые активы привлекательными. В июле к этому добавляется налоговый сезон, включающий существенные выплаты по НДД за второй квартал на фоне высоких цен на нефть. Ключевыми факторами останутся динамика цен на сырье, объемы операций на валютном рынке со стороны компаний, а также Минфина и ЦБ. В последние дни на рынке наблюдалась непривычная волатильность. С 10 июня до 1 июля доллар к рублю постепенно дорожал с 71,73 до 78,27. Однако сейчас вернулся к уровню 75. С учетом этой волатильности мы ожидаем, что в ближайшее время диапазон для доллара США составит 74-79 рублей за доллар, а китайский юань будет торговаться в коридоре 11,1-11,4 рубля за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик "Цифра брокер" Дмитрий Вишневский.

Инфляция в РФ с 30 июня по 6 июля составила 0,31% после 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, сообщил в среду Росстат. Высокие темпы недельной инфляции, как и предыдущие две недели, во многом были обусловлены существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо.

С начала месяца рост потребительских цен к 6 июля составил 0,26%, с начала года - 4,49%.

Исходя из данных за июнь и начало июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 июля замедлилась до 5,61% с 6,01% на 29 июня (после 5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась до 6,20% с 6,00% на 29 июня, если ее определять из среднесуточных данных за весь июль 2025 года. Точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 10 июля.

Замедление годовой инфляции объясняется тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября. Поэтому в первую неделю июля 2025 года был традиционный скачок недельной инфляции.

Ключевая ставка Банка России, вероятно, останется неизменной (на уровне 14,25% годовых) по итогам заседаний в июле и сентябре 2026 года, говорится в комментарии аналитика компании "БКС МИ" Ильи Федорова.

Инфляционная картина до конца июля, скорее всего, сильно не изменится, полагает эксперт.

Динамика цен ограничивает пространство для смягчения денежно-кредитной политики. На этом фоне говорить о снижении ключевой ставки в июле не приходится. Ждем сохранения ставки на ближайшем заседании и, скорее всего, на сентябрьском", - пишет Федоров.

Федеральный бюджет РФ в январе-июне 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 5,731 трлн рублей, или 2,5% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что прогноз по дефициту может быть несколько увеличен.

В январе-июне 2025 года дефицит составлял 3,387 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

Доходы бюджета в январе-июне увеличились на 5,8% год к году и составили 18,622 трлн рублей. Расходы бюджета, по предварительной оценке, в первом полугодии выросли год к году на 16,1% - до 24,353 трлн рублей.

Цены на нефть опускаются вечером в четверг, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск торгуются по $76,55 за баррель, на 1,87% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Контракты на WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 1,96%, до $72,07 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена фьючерсов на Brent поднималась до $79,25 за баррель, на WTI - до $75,13 за баррель. В среду Brent подорожала на 5,2%, до максимальных с 19 июня $78,02 за баррель, WTI - на 4,37% - до $73,52 за баррель, максимума с 22 июня.

Американские военные в четверг подтвердили, что нанесли серию ударов по Ирану, отметив, что цель их действий заключалась в том, чтобы ослабить способность этой страны атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану продолжением обстрелов в случае новых подобных атак.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) позднее сообщил о нанесении ответных ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Эскалация напряженности в ближневосточном регионе ставит под угрозу продолжение переговоров по завершению конфликта и восстановление поставок нефти через Ормузский пролив.

Накануне глава Белого дома заявил, что считает перемирие с Ираном завершенным и не видит смысла в продолжении диалога.

Давление на котировки оказывают опубликованные в среду официальные данные о коммерческих запасах нефти в США. Резервы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,4 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 9 июля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду увеличилась на 7 базисных пунктов - до 14,43% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в четверг поднялась на 2 базисных пункта, до 14,14% годовых, а версии на сроки 3 и 6 месяцев, напротив, опустились на 1 базисный пункт и составили 14,47% и 15,29% годовых.