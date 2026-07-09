.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Ближайшие перспективы цен на МПГ негативны - ПСБ
.
09 июля 2026 года 17:46
Ближайшие перспективы цен на МПГ негативны - ПСБ
Ближайшие перспективы цен на металлы платиновой группы (МПГ) негативны, среднесрочный же прогноз остается позитивным, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Ближайшие перспективы по МПГ негативны. По нашим оценкам, цели по откату платины и палладия в район $1450-1500 и $1050-1100 за тройскую унцию соответственно сохраняют свою актуальность, - пишут эксперты. - Среднесрочный взгляд остается позитивным. Улучшение ценовой конъюнктуры сегмента по-прежнему ждем ближе к осени по мере активизации предвыборной кампании в США и усиления опасений по доллару и госдолгу США. Целевые ориентиры по платине и палладию на конец 2026 года оставляем на уровнях $2280 и $1570 за унцию соответственно". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-МПГ/ДРАГМЕТАЛЛЫ-ПРОГНОЗ
.
09 июля 2026 года 19:40
Рынок акций РФ в четверг просел ниже 2190п по индексу МосБиржи на фоне отката нефти и ожиданий неизменности ставки ЦБ
Москва. 9 июля. Российский рынок акций в четверг возобновил снижение на фоне опасений, что в смягчении ДКП Банка России наступит пауза после выхода данных Росстата об ускорении инфляции, геополитической напряженности из-за украинского конфликта, а также из-за вновь просевшей нефти (фьючерс на Brent опустился к $76,5 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2190 пунктов после утреннего роста к 2220 пунктам. читать дальше
.09 июля 2026 года 19:35
Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем, развернувшись вниз после роста в первой половине торгов
Москва. 9 июля. Китайский юань перешел к повышению и завершил торги четверга на Московской бирже в небольшом плюсе, скорректировавшись вверх после падения в предыдущие дни. Рубль опустился на фоне возобновления снижения цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,251 руб., что на 4,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.09 июля 2026 года 18:56
Доходности ОФЗ способны значительно снизиться к концу года, но возврат на прежние уровни в ближайшее время выглядит маловероятным, говорится в материале аналитиков инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина и Александра Афонина. "Рынок ОФЗ вступил в новую фазу переоценки долгосрочных... читать дальше
.09 июля 2026 года 18:10
Freedom Global подтверждает прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка на уровне 340 рублей за штуку, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Натальи Мильчаковой. Эмитент выпустил сокращенную отчетность за июнь и первое полугодие по РСБУ, а также представил операционные... читать дальше
.09 июля 2026 года 17:20
Котировки серебра могут понизиться до $54 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе, считают аналитики банка ПСБ. Серебро под действием монетарных факторов предприняло попытку перехода к росту, однако геополитические риски не позволили металлу закрепиться выше $60 за унцию, констатируют... читать дальше
.09 июля 2026 года 16:45
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку бумаг "Татнефти" до "позитивной", при этом прогнозные стоимости сохранены на уровнях 640 руб. за обыкновенную акцию и 610 руб. за привилегированную, сообщается в материале аналитика Кирилла Бахтина. "Мы корректируем взгляд вверх, не меняя при этом... читать дальше
.09 июля 2026 года 16:15
Котировки золота могут понизиться до уровня $3800 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе, прогнозируют аналитики банка ПСБ. Золото в последние недели смогло отскочить в цене, но рост напряженности на Ближнем Востоке привел к активизации продаж, констатируют эксперты. Они отмечают, что... читать дальше
.09 июля 2026 года 15:46
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет базовый прогноз курса рубля на уровнях 90-100 руб./$1 и 13,5-14,5 руб. за юань к концу текущего года, говорится в комментарии аналитиков. Отечественная валюта с начала мая ослабла уже примерно на 2% к доллару, евро и юаню, констатируют эксперты. "На наш... читать дальше
.09 июля 2026 года 15:30
Москва. 9 июля. Китайский юань снижается на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг, рубль дорожает на фоне продолжающей повышаться нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,168 руб., что на 3,35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.09 июля 2026 года 15:18
Акции Сбербанка сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений, считают аналитики Газпромбанка. Эмитент представил сильный отчет за шесть месяцев 2026 года по РСБУ, нарастив чистую прибыль в отчетном периоде на 20,4% на фоне опережающих темпов роста чистых процентных доходов (+25,3%)... читать дальше
.09 июля 2026 года 14:52
Нефтяной рынок снова на пороге дефицита, говорится в комментарии Freedom Global Натальи Мильчаковой. "Цена на нефть марки Brent корректируется на 0,94%, до $77,29 за баррель, WTI снижается на 0,6%, до $73,06, после скачка накануне, - констатирует эксперт. - Причиной возвращения нефти к росту стало... читать дальше
.09 июля 2026 года 14:17
"БКС Мир инвестиций" негативно оценивает перспективы акций iShares Semiconductor ETF, сообщается в материале аналитиков. "Мы устанавливаем "неинвестиционный" взгляд на бумаги биржевого фонда в сегменте полупроводников iShares Semiconductor ETF, - пишут эксперты. - Котировки ключевых компаний в ETF... читать дальше
.09 июля 2026 года 13:42
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акции Сбербанка с прогнозной ценой 361 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. Сбербанк опубликовал сокращенные результаты отчета по РПБУ за июнь 2026 года: - Чистая прибыль составила 168,1 млрд рублей - рост на 17% год к году. -... читать дальше
.09 июля 2026 года 13:12
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" и понижает расчетное значение справедливой капитализации эмитента с 2795,95 руб. до 1888,71 руб. за обыкновенную акцию, сообщается в комментарии аналитиков. Оценка, с учетом динамики рыночных цен в последние... читать дальше
.09 июля 2026 года 12:39
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на прежнем уровне на июльском заседании, полагает аналитик Freedom Global Владимир Чернов. По данным Росстата, с 30 июня по 6 июля инфляция в России ускорилась до 0,31% после 0,22% неделей ранее. С начала июля цены выросли на 0,26%, с начала года - на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.