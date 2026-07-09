Ближайшие перспективы цен на МПГ негативны - ПСБ

Ближайшие перспективы цен на металлы платиновой группы (МПГ) негативны, среднесрочный же прогноз остается позитивным, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ.

"Ближайшие перспективы по МПГ негативны. По нашим оценкам, цели по откату платины и палладия в район $1450-1500 и $1050-1100 за тройскую унцию соответственно сохраняют свою актуальность, - пишут эксперты. - Среднесрочный взгляд остается позитивным. Улучшение ценовой конъюнктуры сегмента по-прежнему ждем ближе к осени по мере активизации предвыборной кампании в США и усиления опасений по доллару и госдолгу США. Целевые ориентиры по платине и палладию на конец 2026 года оставляем на уровнях $2280 и $1570 за унцию соответственно".

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