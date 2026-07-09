Цена на серебро может снизиться до $54/унц. в краткосрочной перспективе - ПСБ

Котировки серебра могут понизиться до $54 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе, считают аналитики банка ПСБ.

Серебро под действием монетарных факторов предприняло попытку перехода к росту, однако геополитические риски не позволили металлу закрепиться выше $60 за унцию, констатируют эксперты.

При этом развитие ситуации на Ближнем Востоке, а также снижение промышленного PMI в Китае оказывают на серебро дополнительное давление из-за ухудшения ожиданий по промышленному спросу, отмечают они.

"В краткосрочной перспективе продолжаем смотреть на серебро осторожно. Не исключаем возможность отката цены в район $54 за унцию, - пишут аналитики ПСБ в комментарии. - В среднесрочной перспективе ожидаем, что серебро возобновит полноценный рост с выходом котировок к концу 2026 года в район $100-110 за унцию".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.