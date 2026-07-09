Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне продолжающей дорожать нефти

Москва. 9 июля. Китайский юань снижается на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг, рубль дорожает на фоне продолжающей повышаться нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,168 руб., что на 3,35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 5 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,94 руб./$1, контракт EURRUBF упал на 17 копеек, до 86,86 руб./EUR1.

"Сегодня при сохранении повышенной волатильности рубль продолжает восходящую динамику, что может привести к отступлению пары юань/рубль в нижнюю половину диапазона 11-11,5 руб./юань. Способствовать этому будет дальнейший рост рынка энергоносителей, где нефть марки Brent смогла подняться выше $75 за баррель. При этом, в текущих условиях баланса между фундаментальными факторами и ростом спекулятивного спроса на валюту, проявившего себя в полной мере в июне, данный диапазон до конца недели останется актуальным для китайской валюты. Доллар в рамках ближайших сессий, по нашим оценкам, продолжит движение в коридоре 75 - 80 руб./$1", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Инфляция в РФ с 30 июня по 6 июля составила 0,31% после 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, сообщил в среду Росстат. Высокие темпы недельной инфляции, как и предыдущие две недели, во многом были обусловлены существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо.

С начала месяца рост потребительских цен к 6 июля составил 0,26%, с начала года - 4,49%.

Исходя из данных за июнь и начало июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 июля замедлилась до 5,61% с 6,01% на 29 июня (после 5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась до 6,20% с 6,00% на 29 июня, если ее определять из среднесуточных данных за весь июль 2025 года. Точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 10 июля.

Замедление годовой инфляции объясняется тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября. Поэтому в первую неделю июля 2025 года был традиционный скачок недельной инфляции.

Ключевая ставка Банка России, вероятно, останется неизменной (на уровне 14,25% годовых) по итогам заседаний в июле и сентябре 2026 года, говорится в комментарии аналитика компании "БКС МИ" Ильи Федорова.

Инфляционная картина до конца июля, скорее всего, сильно не изменится, полагает эксперт.

Динамика цен ограничивает пространство для смягчения денежно-кредитной политики. На этом фоне говорить о снижении ключевой ставки в июле не приходится. Ждем сохранения ставки на ближайшем заседании и, скорее всего, на сентябрьском", - пишет Федоров.

Федеральный бюджет РФ в январе-июне 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 5,731 трлн рублей, или 2,5% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что прогноз по дефициту может быть несколько увеличен.

В январе-июне 2025 года дефицит составлял 3,387 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

Доходы бюджета в январе-июне увеличились на 5,8% год к году и составили 18,622 трлн рублей. Расходы бюджета, по предварительной оценке, в первом полугодии выросли год к году на 16,1% - до 24,353 трлн рублей.

Цены на нефть остаются в заметном плюсе днем в четверг, трейдеры оценивают ситуацию на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск торгуются по $78,58 за баррель, на 0,73% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Контракты на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,56%, до $73,91 за баррель.

В среду Brent подорожала на 5,2%, до максимальных с 19 июня $78,02 за баррель, WTI - на 4,37% - до $73,52 за баррель, максимума с 22 июня.

Американские военные подтвердили атаки по Ирану второй день подряд, что усилило напряженность и дало почву для опасений в отношении поставок энергоносителей с Ближнего Востока, пишет Trading Economics.

США нанесут еще более мощные удары по Ирану, если тот продолжит обстреливать суда в Ормузском проливе, предупредил американский президент Дональд Трамп. "Это ответ на вчерашние иранские обстрелы судов. Если они снова так поступят, то им придется еще хуже", - написал он в ночь на четверг в соцсети Truth Social.

Некоторое давление на котировки оказывают опубликованные в среду официальные данные о коммерческих запасах нефти в США. Резервы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,4 млн баррелей.