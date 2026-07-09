Цена золота может снизиться к $3800/унц. в краткосрочной перспективе - ПСБ

Котировки золота могут понизиться до уровня $3800 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе, прогнозируют аналитики банка ПСБ.

Золото в последние недели смогло отскочить в цене, но рост напряженности на Ближнем Востоке привел к активизации продаж, констатируют эксперты.

Они отмечают, что поддержку котировкам оказывают покупки со стороны мировых центробанков. Так, в июне Народный банк Китая купил 480 тыс. унций золота, что стало максимальным объемом с октября 2023 года.

Все это вместе с активизацией спекулятивного спроса компенсирует отток средств из золотых ETF (объем золота в фондах снизился на 1 млн унций).

"Ожидаем, что в краткосрочной перспективе золото возобновит снижение и откатится в район $3800 за унцию. Это может произойти на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и укрепления позиций доллара США (по нашим оценкам, потенциал роста доллара составляет 4-5%), - пишут аналитики банка в обзоре. - Среднесрочно сохраняем позитивный взгляд на золото, ожидаем подъем котировок до $5200-5400 за унцию до конца 2026 года".

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