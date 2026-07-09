Прогноз рубля на уровнях 90-100 руб./$1 и 13,5-14,5 руб./юань к концу 2026г сохраняется - "АКБФ"

Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет базовый прогноз курса рубля на уровнях 90-100 руб./$1 и 13,5-14,5 руб. за юань к концу текущего года, говорится в комментарии аналитиков.

Отечественная валюта с начала мая ослабла уже примерно на 2% к доллару, евро и юаню, констатируют эксперты.

"На наш взгляд, это может быть лишь началом более масштабного движения. По мере снижения ключевой ставки ЦБ РФ, роста рублевой ликвидности и возможного ускорения инфляции фундаментальные факторы начинают работать против российской валюты, - пишут эксперты. - Мы сохраняем базовый прогноз в 90-100 руб./$1 и 13,5-14,5 руб. за юань к концу 2026 года. При этом именно курс юаня сейчас считаем наиболее показательным индикатором состояния российского валютного рынка".

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