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Главная / Мнения аналитиков / Прогноз рубля на уровнях 90-100 руб./$1 и 13,5-14,5 руб./юань к концу 2026г сохраняется - "АКБФ"
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09 июля 2026 года 15:46
Прогноз рубля на уровнях 90-100 руб./$1 и 13,5-14,5 руб./юань к концу 2026г сохраняется - "АКБФ"
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет базовый прогноз курса рубля на уровнях 90-100 руб./$1 и 13,5-14,5 руб. за юань к концу текущего года, говорится в комментарии аналитиков. Отечественная валюта с начала мая ослабла уже примерно на 2% к доллару, евро и юаню, констатируют эксперты. "На наш взгляд, это может быть лишь началом более масштабного движения. По мере снижения ключевой ставки ЦБ РФ, роста рублевой ликвидности и возможного ускорения инфляции фундаментальные факторы начинают работать против российской валюты, - пишут эксперты. - Мы сохраняем базовый прогноз в 90-100 руб./$1 и 13,5-14,5 руб. за юань к концу 2026 года. При этом именно курс юаня сейчас считаем наиболее показательным индикатором состояния российского валютного рынка". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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09 июля 2026 года 19:40
Рынок акций РФ в четверг просел ниже 2190п по индексу МосБиржи на фоне отката нефти и ожиданий неизменности ставки ЦБ
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.09 июля 2026 года 18:10
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Котировки золота могут понизиться до уровня $3800 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе, прогнозируют аналитики банка ПСБ. Золото в последние недели смогло отскочить в цене, но рост напряженности на Ближнем Востоке привел к активизации продаж, констатируют эксперты. Они отмечают, что... читать дальше
.09 июля 2026 года 15:30
Москва. 9 июля. Китайский юань снижается на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг, рубль дорожает на фоне продолжающей повышаться нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,168 руб., что на 3,35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.09 июля 2026 года 15:18
Акции Сбербанка сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений, считают аналитики Газпромбанка. Эмитент представил сильный отчет за шесть месяцев 2026 года по РСБУ, нарастив чистую прибыль в отчетном периоде на 20,4% на фоне опережающих темпов роста чистых процентных доходов (+25,3%)... читать дальше
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"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акции Сбербанка с прогнозной ценой 361 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. Сбербанк опубликовал сокращенные результаты отчета по РПБУ за июнь 2026 года: - Чистая прибыль составила 168,1 млрд рублей - рост на 17% год к году. -... читать дальше
.09 июля 2026 года 13:12
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" и понижает расчетное значение справедливой капитализации эмитента с 2795,95 руб. до 1888,71 руб. за обыкновенную акцию, сообщается в комментарии аналитиков. Оценка, с учетом динамики рыночных цен в последние... читать дальше
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