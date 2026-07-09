Нефтяной рынок снова на пороге дефицита - Freedom Global

Нефтяной рынок снова на пороге дефицита, говорится в комментарии Freedom Global Натальи Мильчаковой.

"Цена на нефть марки Brent корректируется на 0,94%, до $77,29 за баррель, WTI снижается на 0,6%, до $73,06, после скачка накануне, - констатирует эксперт. - Причиной возвращения нефти к росту стало новое обострение противостояния вокруг Ормузского пролива и ограничение судоходства по этому важному для энергорынка маршруту. Профицит нефти пока не прогнозируется, даже несмотря на недавнее решение ОПЕК+ увеличить добычу с августа на 188 тыс. баррелей в сутки и наращивание производства углеводородов в ОАЭ".

Вкупе с возобновленным запретом на поставки иранской нефти и угрозами йеменских хуситов перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив это вновь создает условия для формирования дефицита нефти, считает Мильчакова. В этих условиях аналитик допускает усиление спроса на российскую Urals и сокращение дисконта в ее ценах по отношению к североморской марке.

На ближайшие дни прогнозируемый диапазон для котировок Brent составляет $75-80 за баррель.

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