.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на прежнем уровне в июле - Freedom Global
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в мае снизилось на 0,7%
Промпроизводства в РФ в мае 2026 года снизилось на 0,7% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в апреле, на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в мае 2026 года оказались значительно хуже ожиданий экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
Замещающие бонды и валютные депозиты показали наибольшую доходность в июне - ЦБ РФ
Самыми привлекательными инструментами российского рынка в прошлом месяце стали замещающие облигации и депозиты в иностранных валютах, сообщается в "Обзоре рисков финансовых рынков" ЦБ РФ. В июне на фоне ослабления рубля они, по данным ЦБ, показали...
 
"Сельские агломерации" расширят охват господдержкой сельских территорий
Минэкономразвития обещает расширить охват господдержкой сельских территорий за счет введения в Стратегию пространственного развития понятия "сельские агломерации". Ими будут признаваться поселения с численностью населения более 1,5 тыс. человек,...
 
Июнь также отметится удешевлением базовых овощей
Средняя потребительская стоимость картофеля в январе-мае 2026 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 30% - до 52,6 руб. за 1 кг, по данным Росстата. Аналогичная ситуация складывается с другими овощами. Например,...
 
09 июля 2026 года 12:39

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на прежнем уровне в июле - Freedom Global

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на прежнем уровне на июльском заседании, полагает аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

По данным Росстата, с 30 июня по 6 июля инфляция в России ускорилась до 0,31% после 0,22% неделей ранее. С начала июля цены выросли на 0,26%, с начала года - на 4,49%.

Главным драйвером роста инфляции ожидаемо стали цены на топливо. Бензин за неделю подорожал сразу на 2,1%, дизтопливо - на 3,4%. Ускорение недельной инфляции за счет наиболее чувствительных для населения позиций для регулятора может стать аргументом в пользу паузы в цикле снижения ставки, считает эксперт.

"Рост цен на горючее может повысить инфляционные ожидания населения и бизнеса, - пишет Чернов. - Кроме того, усиливаются риски разгона глобальной инфляции после появления сообщений об эскалации военного конфликта между США и Ираном и очередной приостановки судоходства через Ормузский пролив. По итогам заседания ЦБ 24 июля прогнозируем сохранения ключевой ставки на текущем уровне. Возвращение к смягчению денежно-кредитной политики банка России станет возможно только после нескольких недель более спокойной статистики, особенно по топливу и продовольствию".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 июля 2026 года 13:12
"АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Полюса
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" и понижает расчетное значение справедливой капитализации эмитента с 2795,95 руб. до 1888,71 руб. за обыкновенную акцию, сообщается в комментарии аналитиков. Оценка, с учетом динамики рыночных цен в последние...    читать дальше
.
09 июля 2026 года 12:11
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Полюса
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 2600 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Новость о рекомендации менеджментом эмитента отменить выплату дивидендов...    читать дальше
.
09 июля 2026 года 11:45
Ставка ЦБ РФ, вероятно, останется неизменной в июле и сентябре - "БКС МИ"
Ключевая ставка Банка России, вероятно, останется неизменной (на уровне 14,25% годовых) по итогам заседаний в июле и сентябре 2026 года, говорится в комментарии аналитика Ильи Федорова. Инфляционная картина до конца июля, скорее всего, сильно не изменится, полагает эксперт. Топливо для смягчения...    читать дальше
.
09 июля 2026 года 11:15
ПСБ поставил на пересмотр оценку для акций Полюса
Банк ПСБ отозвал на пересмотр рекомендацию и целевую цену для акций ПАО "Полюс", сообщается в обзоре начальника отдела экономического и отраслевого анализа Евгения Локтюхова. Сильно упали в среду, потеряв 26% стоимости, акции "Полюса" на сообщении компании о планах приостановить выплату дивидендов...    читать дальше
.
09 июля 2026 года 10:52
Дальнейший рост нефтяных цен может позволить курсу рубля на время задержаться ниже 11,15 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Дальнейший рост нефтяных цен может позволить курсу рубля на время задержаться ниже 11,15 руб./юань, говорится в обзоре аналитиков банка "Санкт-Петербург". "Нефтяные цены в среду продолжили заметно расти - инвесторы отыгрывали ряд жестких заявлений президента США, которые затем ознаменовались...    читать дальше
.
09 июля 2026 года 10:37
ВТБ Мои Инвестиции добавили акции Мать и дитя и HeadHunter в Топ-10 акций России
Аналитики "ВТБ Мои инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив в него бумаги "Мать и дитя" и "Хэдхантер", а также исключив "Полюс" и "Норильский никель", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "НОВАТЭК", "Транснефть" (прив.), "Мать и дитя",...    читать дальше
.
09 июля 2026 года 10:27
Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне дорогой нефти
Москва. 9 июля. Китайский юань дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль укрепляется на фоне высоких цен на нефть.    читать дальше
.
09 июля 2026 года 10:16
Время для пополнения среднесрочных портфелей акций еще не пришло - "Алор Брокер"
Время для пополнения среднесрочных портфелей российских акций еще не пришло, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Есть большая вероятность, что какое-то время (может быть, очень непродолжительное) рынок отстоится в районе 2200 пунктов по индексу Мосбиржи...    читать дальше
.
09 июля 2026 года 09:59
Поводов для существенного изменения позиций рубля нет - ПСБ
Поводов для существенного изменения позиций рубля относительно основных мировых валют в настоящее время не видно, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. Несмотря на некоторую коррекцию в ценах на нефть, рубль может попытаться...    читать дальше
.
09 июля 2026 года 09:58
Цены рублевых корпбондов в четверг могут снизиться, отыгрывая данные о росте темпов недельной инфляции
Москва. 9 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут снизиться, отыгрывая опубликованные накануне данные о росте темпов недельной инфляции в РФ, что лишь усиливает опасения возможной паузы в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
09 июля 2026 года 09:40
Факторов для устойчивого восстановления рынка ОФЗ пока нет - ПСБ
Индекс RGBI перешел к техническому отскоку, однако факторов для устойчивого восстановления пока на рынке рублевых гособлигаций нет, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Котировки ОФЗ перешли к назревшему техническому отскоку...    читать дальше
.
09 июля 2026 года 09:18
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Норникеля и РусАла
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 156,4 рубля за штуку (потенциал роста - 41,5%) и "РусАла" с прогнозной стоимостью на уровне 43,6 рубля за штуку (потенциал роста - 84,1%), сообщается в обзоре аналитиков. "Мы рассматриваем...    читать дальше
.
09 июля 2026 года 09:10
Dow Jones и S&P 500 снизились, Nasdaq Composite вырос
Индексы Dow Jones и S&P 500 снизились в среду, Nasdaq Composite закрылся в плюсе. Фондовые индексы Азии снижаются в четверг, за исключением японского. Нефть растет на ближневосточной напряженности, Brent торгуется утром четверга у $78,8 за баррель.    читать дальше
.
08 июля 2026 года 19:37
Рынок акций РФ в среду превысил 2220п по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти, обвалился "Полюс" на новостях
Москва. 8 июля. Российский рынок акций в среду развил коррекционное восстановление на фоне раллировавшей нефти (фьючерс на Brent превысил $80 за баррель) из-за новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке и ударов США по Ирану; сдерживали покупателей геополитическая напряженность из-за конфликта РФ-Украина и опасения паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ в июле. Индекс МосБиржи превысил 2220 пунктов, хотя в течение сессии индикатор локально опускался ниже 2170 пунктов.    читать дальше
.
08 июля 2026 года 19:34
Рубль в среду укрепился в паре с юанем на фоне резкого роста цен на нефть
Москва. 8 июля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль укрепился на фоне резкого роста цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,2015 руб., что на 8,3 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.