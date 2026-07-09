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09 июля 2026 года 12:39
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на прежнем уровне в июле - Freedom Global
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на прежнем уровне на июльском заседании, полагает аналитик Freedom Global Владимир Чернов. По данным Росстата, с 30 июня по 6 июля инфляция в России ускорилась до 0,31% после 0,22% неделей ранее. С начала июля цены выросли на 0,26%, с начала года - на 4,49%. Главным драйвером роста инфляции ожидаемо стали цены на топливо. Бензин за неделю подорожал сразу на 2,1%, дизтопливо - на 3,4%. Ускорение недельной инфляции за счет наиболее чувствительных для населения позиций для регулятора может стать аргументом в пользу паузы в цикле снижения ставки, считает эксперт. "Рост цен на горючее может повысить инфляционные ожидания населения и бизнеса, - пишет Чернов. - Кроме того, усиливаются риски разгона глобальной инфляции после появления сообщений об эскалации военного конфликта между США и Ираном и очередной приостановки судоходства через Ормузский пролив. По итогам заседания ЦБ 24 июля прогнозируем сохранения ключевой ставки на текущем уровне. Возвращение к смягчению денежно-кредитной политики банка России станет возможно только после нескольких недель более спокойной статистики, особенно по топливу и продовольствию". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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