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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Полюса
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09 июля 2026 года 12:11
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Полюса
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 2600 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Новость о рекомендации менеджментом эмитента отменить выплату дивидендов до 2030 года стала неприятной неожиданностью для рынка, констатируют эксперты. "Инвесторы, на наш взгляд, отреагировали на планы компании излишне негативно: котировки упали более чем на 25%. Однако в условиях повышенной макроэкономической нестабильности намерение выглядит логичным: реинвестировать дивиденды, чтобы сохранять финансовую устойчивость, - пишут аналитики "БКС МИ". - Сохраняем "нейтральный" взгляд на акции "Полюса". В спотовых ценах Р/Е находится на уровне 3,5х. С учетом наших прогнозов на горизонте года целевой мультипликатор на 2027 год будет 6,8х против исторического 8,6х". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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09 июля 2026 года 13:12
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" и понижает расчетное значение справедливой капитализации эмитента с 2795,95 руб. до 1888,71 руб. за обыкновенную акцию, сообщается в комментарии аналитиков. Оценка, с учетом динамики рыночных цен в последние... читать дальше
.09 июля 2026 года 12:39
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.09 июля 2026 года 11:15
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Дальнейший рост нефтяных цен может позволить курсу рубля на время задержаться ниже 11,15 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
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.09 июля 2026 года 10:37
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.09 июля 2026 года 10:27
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.09 июля 2026 года 10:16
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.09 июля 2026 года 09:59
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Москва. 9 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут снизиться, отыгрывая опубликованные накануне данные о росте темпов недельной инфляции в РФ, что лишь усиливает опасения возможной паузы в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.09 июля 2026 года 09:40
Индекс RGBI перешел к техническому отскоку, однако факторов для устойчивого восстановления пока на рынке рублевых гособлигаций нет, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Котировки ОФЗ перешли к назревшему техническому отскоку... читать дальше
.09 июля 2026 года 09:18
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 156,4 рубля за штуку (потенциал роста - 41,5%) и "РусАла" с прогнозной стоимостью на уровне 43,6 рубля за штуку (потенциал роста - 84,1%), сообщается в обзоре аналитиков. "Мы рассматриваем... читать дальше
.09 июля 2026 года 09:10
Индексы Dow Jones и S&P 500 снизились в среду, Nasdaq Composite закрылся в плюсе. Фондовые индексы Азии снижаются в четверг, за исключением японского. Нефть растет на ближневосточной напряженности, Brent торгуется утром четверга у $78,8 за баррель. читать дальше
.08 июля 2026 года 19:37
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