.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  "БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Полюса
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в мае снизилось на 0,7%
Промпроизводства в РФ в мае 2026 года снизилось на 0,7% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в апреле, на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в мае 2026 года оказались значительно хуже ожиданий экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
Замещающие бонды и валютные депозиты показали наибольшую доходность в июне - ЦБ РФ
Самыми привлекательными инструментами российского рынка в прошлом месяце стали замещающие облигации и депозиты в иностранных валютах, сообщается в "Обзоре рисков финансовых рынков" ЦБ РФ. В июне на фоне ослабления рубля они, по данным ЦБ, показали...
 
"Сельские агломерации" расширят охват господдержкой сельских территорий
Минэкономразвития обещает расширить охват господдержкой сельских территорий за счет введения в Стратегию пространственного развития понятия "сельские агломерации". Ими будут признаваться поселения с численностью населения более 1,5 тыс. человек,...
 
Июнь также отметится удешевлением базовых овощей
Средняя потребительская стоимость картофеля в январе-мае 2026 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 30% - до 52,6 руб. за 1 кг, по данным Росстата. Аналогичная ситуация складывается с другими овощами. Например,...
 
09 июля 2026 года 12:11

"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Полюса

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 2600 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Новость о рекомендации менеджментом эмитента отменить выплату дивидендов до 2030 года стала неприятной неожиданностью для рынка, констатируют эксперты.

"Инвесторы, на наш взгляд, отреагировали на планы компании излишне негативно: котировки упали более чем на 25%. Однако в условиях повышенной макроэкономической нестабильности намерение выглядит логичным: реинвестировать дивиденды, чтобы сохранять финансовую устойчивость, - пишут аналитики "БКС МИ". - Сохраняем "нейтральный" взгляд на акции "Полюса". В спотовых ценах Р/Е находится на уровне 3,5х. С учетом наших прогнозов на горизонте года целевой мультипликатор на 2027 год будет 6,8х против исторического 8,6х".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 июля 2026 года 13:12
"АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Полюса
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" и понижает расчетное значение справедливой капитализации эмитента с 2795,95 руб. до 1888,71 руб. за обыкновенную акцию, сообщается в комментарии аналитиков. Оценка, с учетом динамики рыночных цен в последние...    читать дальше
.
09 июля 2026 года 12:39
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на прежнем уровне в июле - Freedom Global
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на прежнем уровне на июльском заседании, полагает аналитик Freedom Global Владимир Чернов. По данным Росстата, с 30 июня по 6 июля инфляция в России ускорилась до 0,31% после 0,22% неделей ранее. С начала июля цены выросли на 0,26%, с начала года - на...    читать дальше
.
09 июля 2026 года 11:45
Ставка ЦБ РФ, вероятно, останется неизменной в июле и сентябре - "БКС МИ"
Ключевая ставка Банка России, вероятно, останется неизменной (на уровне 14,25% годовых) по итогам заседаний в июле и сентябре 2026 года, говорится в комментарии аналитика Ильи Федорова. Инфляционная картина до конца июля, скорее всего, сильно не изменится, полагает эксперт. Топливо для смягчения...    читать дальше
.
09 июля 2026 года 11:15
ПСБ поставил на пересмотр оценку для акций Полюса
Банк ПСБ отозвал на пересмотр рекомендацию и целевую цену для акций ПАО "Полюс", сообщается в обзоре начальника отдела экономического и отраслевого анализа Евгения Локтюхова. Сильно упали в среду, потеряв 26% стоимости, акции "Полюса" на сообщении компании о планах приостановить выплату дивидендов...    читать дальше
.
09 июля 2026 года 10:52
Дальнейший рост нефтяных цен может позволить курсу рубля на время задержаться ниже 11,15 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Дальнейший рост нефтяных цен может позволить курсу рубля на время задержаться ниже 11,15 руб./юань, говорится в обзоре аналитиков банка "Санкт-Петербург". "Нефтяные цены в среду продолжили заметно расти - инвесторы отыгрывали ряд жестких заявлений президента США, которые затем ознаменовались...    читать дальше
.
09 июля 2026 года 10:37
ВТБ Мои Инвестиции добавили акции Мать и дитя и HeadHunter в Топ-10 акций России
Аналитики "ВТБ Мои инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив в него бумаги "Мать и дитя" и "Хэдхантер", а также исключив "Полюс" и "Норильский никель", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "НОВАТЭК", "Транснефть" (прив.), "Мать и дитя",...    читать дальше
.
09 июля 2026 года 10:27
Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне дорогой нефти
Москва. 9 июля. Китайский юань дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль укрепляется на фоне высоких цен на нефть.    читать дальше
.
09 июля 2026 года 10:16
Время для пополнения среднесрочных портфелей акций еще не пришло - "Алор Брокер"
Время для пополнения среднесрочных портфелей российских акций еще не пришло, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Есть большая вероятность, что какое-то время (может быть, очень непродолжительное) рынок отстоится в районе 2200 пунктов по индексу Мосбиржи...    читать дальше
.
09 июля 2026 года 09:59
Поводов для существенного изменения позиций рубля нет - ПСБ
Поводов для существенного изменения позиций рубля относительно основных мировых валют в настоящее время не видно, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. Несмотря на некоторую коррекцию в ценах на нефть, рубль может попытаться...    читать дальше
.
09 июля 2026 года 09:58
Цены рублевых корпбондов в четверг могут снизиться, отыгрывая данные о росте темпов недельной инфляции
Москва. 9 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут снизиться, отыгрывая опубликованные накануне данные о росте темпов недельной инфляции в РФ, что лишь усиливает опасения возможной паузы в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
09 июля 2026 года 09:40
Факторов для устойчивого восстановления рынка ОФЗ пока нет - ПСБ
Индекс RGBI перешел к техническому отскоку, однако факторов для устойчивого восстановления пока на рынке рублевых гособлигаций нет, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Котировки ОФЗ перешли к назревшему техническому отскоку...    читать дальше
.
09 июля 2026 года 09:18
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Норникеля и РусАла
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 156,4 рубля за штуку (потенциал роста - 41,5%) и "РусАла" с прогнозной стоимостью на уровне 43,6 рубля за штуку (потенциал роста - 84,1%), сообщается в обзоре аналитиков. "Мы рассматриваем...    читать дальше
.
09 июля 2026 года 09:10
Dow Jones и S&P 500 снизились, Nasdaq Composite вырос
Индексы Dow Jones и S&P 500 снизились в среду, Nasdaq Composite закрылся в плюсе. Фондовые индексы Азии снижаются в четверг, за исключением японского. Нефть растет на ближневосточной напряженности, Brent торгуется утром четверга у $78,8 за баррель.    читать дальше
.
08 июля 2026 года 19:37
Рынок акций РФ в среду превысил 2220п по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти, обвалился "Полюс" на новостях
Москва. 8 июля. Российский рынок акций в среду развил коррекционное восстановление на фоне раллировавшей нефти (фьючерс на Brent превысил $80 за баррель) из-за новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке и ударов США по Ирану; сдерживали покупателей геополитическая напряженность из-за конфликта РФ-Украина и опасения паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ в июле. Индекс МосБиржи превысил 2220 пунктов, хотя в течение сессии индикатор локально опускался ниже 2170 пунктов.    читать дальше
.
08 июля 2026 года 19:34
Рубль в среду укрепился в паре с юанем на фоне резкого роста цен на нефть
Москва. 8 июля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль укрепился на фоне резкого роста цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,2015 руб., что на 8,3 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.