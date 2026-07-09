"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Полюса

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 2600 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Новость о рекомендации менеджментом эмитента отменить выплату дивидендов до 2030 года стала неприятной неожиданностью для рынка, констатируют эксперты.

"Инвесторы, на наш взгляд, отреагировали на планы компании излишне негативно: котировки упали более чем на 25%. Однако в условиях повышенной макроэкономической нестабильности намерение выглядит логичным: реинвестировать дивиденды, чтобы сохранять финансовую устойчивость, - пишут аналитики "БКС МИ". - Сохраняем "нейтральный" взгляд на акции "Полюса". В спотовых ценах Р/Е находится на уровне 3,5х. С учетом наших прогнозов на горизонте года целевой мультипликатор на 2027 год будет 6,8х против исторического 8,6х".

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