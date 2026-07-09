Ставка ЦБ РФ, вероятно, останется неизменной в июле и сентябре - "БКС МИ"

Ключевая ставка Банка России, вероятно, останется неизменной (на уровне 14,25% годовых) по итогам заседаний в июле и сентябре 2026 года, говорится в комментарии аналитика Ильи Федорова.

Инфляционная картина до конца июля, скорее всего, сильно не изменится, полагает эксперт.

Топливо для смягчения дефицита в регионах с выбывающими перерабатывающими мощностями перераспределяют в ручном режиме. Из-за этого его не хватает там, где оно было раньше.

Динамика цен ограничивает пространство для смягчения денежно-кредитной политики. На этом фоне говорить о снижении ключевой ставки в июле не приходится. Ждем сохранения ставки на ближайшем заседании и, скорее всего, на сентябрьском", - пишет Федоров.

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