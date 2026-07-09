ВТБ Мои Инвестиции добавили акции Мать и дитя и HeadHunter в Топ-10 акций России

Аналитики "ВТБ Мои инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив в него бумаги "Мать и дитя" и "Хэдхантер", а также исключив "Полюс" и "Норильский никель", сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: "НОВАТЭК", "Транснефть" (прив.), "Мать и дитя", "Хэдхантер", "Газпром", "Совкомфлот", Сбербанк, "Озон", "Яндекс" и "Московская биржа".

"Мы исключаем акции "Полюса" из-за приостановки дивидендных выплат до 2030 года, а также "Норникель" из-за переоценки рисков в секторе", - отметил инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.

Добавленная в состав топ-10 компания "Хэдхантер" планирует сохранить рентабельность по скорректированной EBITDA выше 50%, в сочетании с отсутствием долговой нагрузки это создает хорошую базу для дивидендов, полагает эксперт. Позитивной динамике акций также должны способствовать программа обратного выкупа и ускорение роста бизнеса за счет нормализации базы сравнения и постепенного восстановления активности работодателей.

"Ожидаем, что "Мать и дитя" по итогам 2026 года увеличит выручку на 20%, что станет одним из самых сильных результатов в потребительском секторе, - добавил Клещев. - Рост продаж будет происходить благодаря развитию собственных госпиталей и сети клиник, интеграции приобретенных активов и повышению стоимости услуг".

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