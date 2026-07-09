Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне дорогой нефти

Москва. 9 июля. Китайский юань дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль укрепляется на фоне высоких цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1495 руб. (-5,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,24 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Поводов для существенного изменения позиций рубля относительно основных мировых валют в настоящее время не видно, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдана Зварича.

Несмотря на некоторую коррекцию в ценах на нефть, рубль может попытаться развить волну роста на торгах в четверг, в результате чего пара юань/рубль сделает еще один шаг к нижней границе диапазона 11-11,5 руб. за юань, прогнозирует эксперт.

Зварич отмечает, что национальную валюту продолжают поддерживать жесткая денежно-кредитная политика и повышенные продажи валюты со стороны экспортеров.

"В результате, несмотря на рост спроса на валюту со стороны нефинансовых компаний в июне (+24% к маю, до 1,1 трлн руб.), который мог быть обусловлен желанием импортеров зафиксировать выгодные курсовые условия, и спекулятивную активность, мы пока не видим поводов для существенного изменения позиций рубля относительно основных мировых валют", - пишет аналитик ПСБ в обзоре.

Инфляция в РФ с 30 июня по 6 июля составила 0,31% после 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, сообщил в среду Росстат.

Высокие темпы недельной инфляции, как и предыдущие две недели, во многом были обусловлены существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо - на 2,1% на бензин (после 1,6% и 3,0% предыдущие две недели) и на 3,4% на ДТ (после 2,2% и 2,7%).

С начала месяца рост потребительских цен к 6 июля составил 0,26%, с начала года - 4,49%.

Исходя из данных за июнь и начало июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 июля замедлилась до 5,61% с 6,01% на 29 июня (после 5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась до 6,20% с 6,00% на 29 июня, если ее определять из среднесуточных данных за весь июль 2025 года. Точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 10 июля.

Замедление годовой инфляции объясняется тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября. Поэтому в первую неделю июля 2025 года был традиционный скачок недельной инфляции.

Цены на нефть немного корректируются вниз утром в четверг после достижения максимумов с середины июня по итогам торгов в среду, инвесторы анализируют ситуацию на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск торгуются по $77,73 за баррель, на 0,36% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В среду они подорожали на 5,2%, до максимальных с 19 июня $78,02 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,34%, до $73,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 4,37%, до $73,52 за баррель - максимума с 22 июня.

Американские военные подтвердили нанесение ударов по Ирану второй день подряд, что усилило напряженность и дало почву для опасений в отношении поставок энергоносителей с Ближнего Востока, пишет Trading Economics.

США заявили, что удары призваны снизить способность Ирана угрожать навигации через Ормузский пролив. В свою очередь, Тегеран пообещал масштабную ответную кампанию, нацеленную на американские военные базы в регионе.

Президент США Дональд Трамп накануне в ходе саммита НАТО в Анкаре сказал, что считает перемирие закончившимся, и допустил возможность взятия Штатами под контроль иранского острова Харк, а также восстановления морской блокады страны.

Рост нефтяных котировок несколько сдерживают опубликованные в среду официальные данные о коммерческих запасах нефти в США, согласно которым они на прошлой неделе увеличились на 3 млн баррелей - до 411,4 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 3 июля, уменьшились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 4,98 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 2,4 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, ожидали роста запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 52 тыс. баррелей.