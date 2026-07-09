Цены рублевых корпбондов в четверг могут снизиться, отыгрывая данные о росте темпов недельной инфляции

Москва. 9 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут снизиться, отыгрывая опубликованные накануне данные о росте темпов недельной инфляции в РФ, что лишь усиливает опасения возможной паузы в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в России за неделю с 30 июня по 6 июля составила 0,31% после 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, сообщил в среду Росстат. Высокие темпы недельной инфляции, как и в предыдущие две недели, во многом были обусловлены существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо - на 2,1% на бензин (после 1,6% и 3,0% предыдущие две недели) и на 3,4% на ДТ (после 2,2% и 2,7%).

Из данных за июнь и начало июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 июля замедлилась до 5,61% с 6,01% на 29 июня (после 5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики. Замедление годовой инфляции объясняется тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября. Поэтому в первую неделю июля 2025 года был традиционный скачок недельной инфляции.

Американские военные поразили примерно 90 военных целей в ходе очередного раунда ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). "Силы CENTCOM завершили очередной раунд ударов по Ирану, чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческое судоходство и мирных гражданских моряков в Ормузском проливе", - говорится в заявлении командования.

Отмечается, что целями ударов стали иранские системы ПВО, военно-морские объекты, склады и инфраструктура. "Американские войска нанесли удары примерно по 90 иранским военным целям, включая системы ПВО, средства береговой разведки, склады ракет и беспилотников, военно-морские объекты и военную логистическую инфраструктуру вдоль иранского побережья", - указало командование.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что очередные атаки США по территории страны не останутся без ответа, передает телеканал Press TV. "США, вновь нарушив свои обязательства, совершили нападения на несколько объектов в южных прибрежных провинциях Ирана, а также атаковали два моста в восточных провинциях страны, ведущих к священному городу Мешхед, пытаясь омрачить церемонию прощания с погибшим лидером. (...) Борцы ислама не оставят без ответа агрессию американских военных", - говорится в заявлении.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф предостерег США от дальнейшей эскалации и заявил, что Ормузский пролив откроется только на условиях Тегерана. "Если вы ударите, получите удар в ответ. Не бейтесь напрасно, или утонете еще глубже. Ормузский пролив откроется только на иранских условиях, не через американские угрозы", - написал Галибаф в четверг в соцсети X. По его словам, в США "до сих пор не понимают, что запугивание и нарушение обещаний больше не обходится без последствий".

Американские фондовые индексы завершили торги среды без единой динамики. Инвесторы продолжали следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также изучали протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие с Ираном уже закончилось и что он не видит смысла в продолжении переговоров с Тегераном. Глава Белого дома также допустил возобновление ударов по Ирану в ближайшее время. Эти заявления вызвали скачок цен на нефть - контракты на Brent подорожали более чем на 5%, возродив опасения относительно ускорения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом.

Опубликованный в среду протокол июньского заседания ФРС указал на усиление у некоторых руководителей американского ЦБ обеспокоенности высоким темпом роста цен в США. Несколько участников заседания отметили, что основания для повышения стоимости заимствований уже имеются, поскольку ценовое давление приобрело более широкий характер. При этом при общем обсуждении возможных вариантов развития событий большинство руководителей допускали как сценарий, при котором инфляция вернется к целевому уровню 2% и без ужесточения ДКП, так и сценарий, при котором она будет оставаться слишком высокой.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг снижаются, исключением выступает только рынок Японии. Значение японского Nikkei 225 к 8:25 МСК увеличилось на 1,3% после снижения по итогам трех предыдущих сессий. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 МСК опустился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК уменьшился на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,5%, его снижение продолжается уже четвертые торги подряд.

Мировые цены на нефть перешли к коррекционному снижению утром в четверг после заметного роста накануне, вызванного беспокойством инвесторов ситуацией на Ближнем Востоке. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $77,82 за баррель, на 0,26% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В среду они подорожали на 5,20%, до максимальных с 19 июня $78,02 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,27%, до $73,32 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 4,37%, до $73,52 за баррель - максимума с 22 июня.

Американские военные подтвердили нанесение ударов по Ирану второй день подряд, что усилило напряженность и дало почву для опасений в отношении поставок энергоносителей с Ближнего Востока, пишет Trading Economics. США заявили, что удары призваны снизить способность Ирана угрожать навигации через Ормузский пролив. В свою очередь, Тегеран пообещал масштабную ответную кампанию, нацеленную на американские военные базы в регионе.

Президент США Дональд Трамп накануне в ходе саммита НАТО в Анкаре сказал, что считает перемирие закончившимся, и допустил возможность взятия Штатами под контроль иранского острова Харк, а также восстановления морской блокады страны.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 13,539 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,417 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 июля увеличился на 0,04% и составил 119,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,07%, поднявшись до 1294,07 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-30" (+0,87%), "Новотранс-001Р-03" (+0,4%) и "РЖД-001Р-21R" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,55%), "Ростелеком-001P-02R" (-0,48%) и "СТМ-001Р-03" (-0,42%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 10 июля начнет размещение дополнительного выпуска N2 дисконтных облигаций серии 001P-53R по цене 88,06% от номинала. Сбор заявок на допвыпуск прошел 8 июля. Основной выпуск 4-летних облигаций объемом 25 млрд рублей компания разместила в мае 2026 года по цене 90% от номинала. В июне был размещен дополнительный выпуск N1 объемом 20 млрд рублей по цене 89,5% от номинала.

Кроме того, ОАО "РЖД" выкупило по оферте 9 млн 176 тыс. 67 облигаций 32-й серии по цене 100% от номинала, или 91,8% займа. Выпуск 32-й серии объемом 10 млрд рублей был размещен в июле 2012 года. Ставки 1-2-го купонов составили 8,95% годовых, 3-20-го купонов - зависят от индекса потребительских цен. Выпуск размещен на 20 лет.

ПАО "Глоракс" (MOEX: GLRX) (Glorax) по итогам маркетинга увеличило объем выпуска "зеленых" облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 3,5 года с 3 млрд рублей до 6,1 млрд рублей. Компания установила финальный ориентир ставки ежемесячного купона на уровне 19,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 21,34% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 8 июля. Техразмещение запланировано на 10 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Мосбиржа 18 июня зарегистрировала вторую программу облигаций эмитента серии 002Р объемом 30 млрд рублей. Размещаемый выпуск станет первым в рамках программы.

АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) по итогам маркетинга увеличило объем выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-08R с 5 млрд рублей до 7,5 млрд рублей. Компания установила финальный ориентир ставки ежемесячного купона на уровне 16% годовых, что соответствует доходности к погашению 17,23% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 8 июля. Техразмещение запланировано на 13 июля. Эмиссия доступна для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Новоленская ТЭС" (входит в ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO)) установило ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по выпуску 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 135 базисных пунктов. Предусмотрены переменные квартальные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Сбор заявок на выпуск пройдет 10 июля c 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение запланировано на 14 июля. Эмиссия удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) 16 июля с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда установлен на уровне не более 170 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 22 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений страховых резервов.

АО "НФК-Структурные инвестиции" (Чебоксары) установило ставку 23-го купона 10-летних облигаций серии 001П-03 объемом 200 млн рублей на уровне 27,5% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2025 года по ставке 28% годовых.

"ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) не смог в срок выплатить купон по выпуску "зеленых" облигаций серии 002Р-01. Срок выплаты купона - 7 июля, компания должна была перечислить 25,48 млн рублей. Причина неисполнения обязательства перед владельцами ценных бумаг: временная нехватка свободных денежных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки, пояснил эмитент. Накануне "ЕвроТранс" раскрыл информацию о техническом дефолте по еще двум купонным платежам. Это 20-й купон по облигациям БО-001Р-05 и 15-й купон по выпуску БО-001Р-07 на сумму соответственно 41,1 млн рублей и 86,6 млн рублей. Срок выплаты по ним наступил 6 июля. Компания указала ту же причину неисполнения обязательств, что и в сообщении, опубликованном в среду вечером. Еще из одного техдефолта "ЕвроТрансу" удалось выйти в начале недели. Купон по облигациям серии БО-001Р-06 компания перевела несколькими выплатами.