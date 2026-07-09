Dow Jones и S&P 500 снизились, Nasdaq Composite вырос

Индексы Dow Jones и S&P 500 снизились в среду, Nasdaq Composite закрылся в плюсе. Фондовые индексы Азии снижаются в четверг, за исключением японского. Нефть растет на ближневосточной напряженности, Brent торгуется утром четверга у $78,8 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги среды без единой динамики.

Инвесторы продолжали следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также изучали протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие с Ираном уже закончилось и что он не видит смысла в продолжении переговоров с Тегераном. Глава Белого дома также допустил возобновление ударов по Ирану в ближайшее время.

Эти заявления вызвали скачок цен на нефть - контракты на Brent подорожали более чем на 5%, возродив опасения относительно ускорения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом.

Опубликованный в среду протокол июньского заседания ФРС указал на усиление у некоторых руководителей американского ЦБ обеспокоенности высоким темпом роста цен в США. Несколько участников заседания отметили, что основания для повышения стоимости заимствований уже имеются, поскольку ценовое давление приобрело более широкий характер.

При этом при общем обсуждении возможных вариантов развития событий большинство руководителей допускали как сценарий, при котором инфляция вернется к целевому уровню 2% и без ужесточения ДКП, так и сценарий, при котором она будет оставаться слишком высокой.

"В протоколе присутствует некоторая двусмысленность, указывающая на наличие конкурирующих взглядов на дальнейшую политику, - отметил главный экономист LPL Financial Джеффри Роуч. - Можно сказать с уверенностью только одно: будущий курс будет в значительной степени зависеть от ситуации на Ближнем Востоке".

Позитивную динамику на торгах в среду продемонстрировали нефтегазовые Chevron Corp. (SPB: CVX) (+1,1%), ConocoPhillips (SPB: COP) (+2,1%), Occidental Petroleum (+3,7%), APA Corp. (+3,1%), Diamondback Energy (+3,4%). Тем временем котировки ExxonMobil (SPB: XOM) Holdings Corp. снизились на 0,4%.

Заметно подешевели акции авиаперевозчиков Delta Air Lines (SPB: DAL) (на 1,5%), United Airlines Holdings (SPB: UAL) и Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) (на 1,6%), а также операторов круизов Carnival Corp. (на 3,9%) и Norwegian Cruise Line (на 1,9%).

Среди представителей "великолепной семерки" капитализация Nvidia Corp. (SPB: NVDA) увеличилась на 3,7%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,9%. Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) потеряла 1% рыночной стоимости, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - по 1,4%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - 2%, Tesla (SPB: TSLA) - 2,2%.

Бумаги Broadcom (SPB: AVGO) подорожали на 4,8% после сообщений о том, что Apple планирует потратить более $30 млрд на чипы Broadcom в рамках нового многолетнего соглашения.

Стоимость акций производителя косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. снизилась на 3,1%. Ранее компания повысила оценку своих совокупных расходов на реструктуризацию до $1,75 млрд с $1,55 млрд.

Лидерами падения среди компонентов индекса S&P 500 стали Synchrony Financial (-9,6%), Moderna Inc. (SPB: MRNA) (-7,5%) и Smurfit Westrock (-6,5%), в составе Dow Jones - American Express Co. (SPB: AXP) (-3,8%), Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) (-3,4%) и Boeing Co. (SPB: BA) (-2,9%).

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду опустился на 1,09% - до 52348,39 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 снизилось на 0,28% - до 7482,71 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,2% и закрылся на отметке 25870,65 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг снижаются, исключением выступает только рынок Японии.

Значение японского Nikkei 225 к 8:25 МСК увеличилось на 1,3% после снижения по итогам трех предыдущих сессий.

Лидерами роста котировок выступают акции представителей полупроводниковой отрасли, в том числе акции Kioxia выросли на 7,3%, Advantest - на 6,1%, Screen Holdings - на 5,3%, Tokyo Electron - на 5%, Disco Corp. - на 4,3%, Murata Manufacturing - на 3,9%, Renesas Electronics Corp. - на 2,6%.

Между тем стоимость автопроизводителей Toyota, Nissan и Honda опустилась на 2,1%, 2,7% и 1,4% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 МСК снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

Наиболее значительное снижение котировок среди компонентов Hang Seng показывают акции производителей цветных и драгоценных металлов Laopu Gold (-6,6%), China Hongqiao Group (-5,9%) и CMOC Group (-5,2%), а также автомобильной Geely (-5,3%).

Лидером роста выступают бумаги чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. (+6,9%) и компьютерной Lenovo (+4,8%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне выросли на 1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило статуправление. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 1,2% в апреле. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,1% в минувшем месяце, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в прошлом месяце увеличились на 4,1% в годовом выражении - максимальный подъем с июля 2022 года. Рост ускорился по сравнению с майскими 3,9% и совпал с консенсус-прогнозом.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК уменьшился на 0,8%.

Цена акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics снизилась на 1,9%, автомобильной Hyundai Motor - на 4,9%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 0,2%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 2,2%, сталелитейной Posco - на 2,1%.

При этом бумаги чипмейкера SK Hynix подорожали на 3,4%. Спрос на ADR, которые компания размещает на бирже Nasdaq, превысил предлагаемый объем более чем в семь раз, сообщают СМИ. Ожидается, что SK Hynix объявит цену размещения позднее в четверг.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,5%, его снижение продолжается уже четвертые торги подряд.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустилась на 1,9% и 4,1% соответственно.

Котировки акций крупнейших банков Австралии также снизились, в том числе ANZ - на 0,7%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,2%, National Australia Bank - на 1%.

При этом подорожали бумаги нефтегазовых компаний Woodside Energy и Santos - на 1,8% и 1,6% соответственно.

Цены на нефть растут утром в четверг, инвесторов беспокоит ситуация на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 мск торгуются по $78,78 за баррель, на $0,76 (на 0,97%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. В среду они подорожали на $3,86 (на 5,20%), до максимальных с 19 июня $78,02 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $0,71 (на 0,97%), до $74,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $3,08 (на 4,37%), до $73,52 за баррель - максимума с 22 июня.

Американские военные подтвердили нанесение ударов по Ирану второй день подряд, что усилило напряженность и дало почву для опасений в отношении поставок энергоносителей с Ближнего Востока, пишет Trading Economics.

США заявили, что удары призваны снизить способность Ирана угрожать навигации через Ормузский пролив. В свою очередь, Тегеран пообещал масштабную ответную кампанию, нацеленную на американские военные базы в регионе.

Президент США Дональд Трамп накануне в ходе саммита НАТО в Анкаре сказал, что считает перемирие закончившимся, и допустил возможность взятия Штатами под контроль иранского острова Харк, а также восстановления морской блокады страны.

Рост нефтяных котировок несколько сдерживают опубликованные в среду официальные данные о коммерческих запасах нефти в США, согласно которым они на прошлой неделе увеличились на 3 млн баррелей - до 411,4 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 3 июля, уменьшились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 4,98 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 2,4 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, ожидали роста запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 52 тыс. баррелей.