Факторов для устойчивого восстановления рынка ОФЗ пока нет - ПСБ

Индекс RGBI перешел к техническому отскоку, однако факторов для устойчивого восстановления пока на рынке рублевых гособлигаций нет, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Котировки ОФЗ перешли к назревшему техническому отскоку вверх - индекс RGBI с начала недели прибавил почти два пункта, вплотную приблизившись к отметке 113 пунктов, констатирует эксперт. Поводом для повышательной коррекции стала отмена аукционов Минфина в среду что снизило давление на кривую, а также некоторые улучшения ожиданий по геополитике, отмечает он.

"По-прежнему считаем, что данный рост индекса является лишь частичным закрытием "коротких" позиций в отсутствие предложения со стороны Минфина, так как фундаментальная картина остается непростой, - пишет Грицкевич. - Взгляд на долговой рынок не меняем, считаем целесообразным максимально сократить дюрацию портфеля за счет флоатеров и бумаг с фиксированным купоном срочностью до двух-трех лет. Также остается актуальным наличие в портфеле валютных бумаг умеренной срочности".

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