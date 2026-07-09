"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Норникеля и РусАла

"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 156,4 рубля за штуку (потенциал роста - 41,5%) и "РусАла" с прогнозной стоимостью на уровне 43,6 рубля за штуку (потенциал роста - 84,1%), сообщается в обзоре аналитиков.

"Мы рассматриваем текущую распродажу как эмоциональную рыночную реакцию, а не следствие ухудшения фундаментальных факторов. На наш взгляд, снижение котировок создает возможность для формирования позиций по более привлекательным ценам", - пишут эксперты.

Они по-прежнему ожидают дивиденды по "Норникелю" в размере около 7 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности порядка 6,3% к текущим ценам.

В случае с "РусАлом" дивиденды и не просматривались в ближайшей перспективе из-за высокой стоимости сырья и долговой нагрузки, однако снижение во многом объясняется тем, что компания владеет около 26% акций "Норникеля" и получает значительную часть прибыли за счет этой инвестиции. Соответственно, отмечается в обзоре, ухудшение настроений в отношении "Норникеля" автоматически усилило давление и на бумаги "РусАла".

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