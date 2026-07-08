Рынок акций РФ в среду превысил 2220п по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти, обвалился "Полюс" на новостях

Москва. 8 июля. Российский рынок акций в среду развил коррекционное восстановление на фоне раллировавшей нефти (фьючерс на Brent превысил $80 за баррель) из-за новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке и ударов США по Ирану; сдерживали покупателей геополитическая напряженность из-за конфликта РФ-Украина и опасения паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ в июле. Индекс МосБиржи превысил 2220 пунктов, хотя в течение сессии индикатор локально опускался ниже 2170 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2220,77 пункта (+1,4%), индекс РТС - 915,67 пункта (+1%). Среди индексных акций лидировали в росте бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+10,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+7,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+6,2%), упали акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (-23,9%) из-за отказа компании от дивидендов до 2030 года.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 июля, составил 76,4026 руб. (+27,68 копейки).

Подорожали также акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+4,1%), МКПАО "Озон" (MOEX: OZON) (+4,1%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+4%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+3,7%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+3,7%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (+2,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,8%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,8% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%).

Акции "Полюса" обвалились на фоне известий, что менеджмент компании намерен представить совету директоров рекомендацию приостановить дивидендные выплаты до 2030 года. Среди аргументов "Полюс" отмечает фокус на реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе проектов роста, высокую стоимость долгового финансирования, рост производственных издержек, в том числе в связи с увеличением налоговой нагрузки, снижение цены на золото на фоне неопределенности денежно-кредитной политики мировых центробанков, а также риски пересмотра графиков реализации инвестпроектов.

Подешевели в среду также бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-5,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-4,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%).

Участники саммита НАТО в Анкаре заявили, что выполняют обязательства по обороне, взятые годом ранее в Гааге, чтобы противостоять "долгосрочной угрозе", которую Россия представляет для евроатлантической безопасности и стабильности.

Кроме того, страны НАТО обязались продолжить поддержку Украины и выделить Киеву 70 млрд евро на вооружение, содействие и подготовку украинских солдат.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в ходе последних недель удалось достигнуть прогресса по украинскому вопросу. "Я думаю, что мы достигли значительного прогресса за последние несколько недель", - сказал Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре.

Американский лидер отметил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Зеленский - непростые переговорщики. "Я думал, что этот конфликт будет легче всех урегулировать. Но Путин - сложный персонаж, Зеленский - сложный персонаж. Это не самая легкая задача. У них очень много решимости", - отметил Трамп.

Президент США считает, что удары Киева по объектам инфраструктуры на территории РФ являются эскалацией конфликта, но могут ускорить процесс украинского урегулирования.

Также Трамп объявил в среду о планах выдать Киеву лицензию на производство ракет Patriot и отметил, что Украина может достаточно быстро наладить их производство.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, в течение дня давление на рынок акций оказывала геополитика, рост дефицита бюджета и проинфляционные риски, которые могут способствовать повышению траектории ключевой ставки в этом году. Дополнительным техническим фактором давления на этой неделе выступят дивидендные "гэпы" в акциях ряда компаний.

Наблюдалась массированная распродажа в акциях "Полюса" на фоне приостановки дивидендных выплат до 2030 года. На пике падения бумаги потеряли в цене 27% по отношению к закрытию вторника. В то же время выросли акции нефтяных компаний "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть" на фоне очередного отскока нефтяных цен, связанного с разногласиями США и Ирана, констатирует эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи в течение дня с переменным успехом курсировал недалеко от 2200 пунктов, но вечером ускорил рост вместе с нефтью, которая раллировала на геополитических новостях. В остальном позитивного для рынка акций мало: на внутреннем топливном рынке сохраняется напряженность. Инвесторы опасаются, что рост цен на горючее подхлестнет инфляцию и замедлит процесс нормализации ДКП.

Из геополитических новостей можно выделить итоги саммита НАТО в Анкаре. Представители альянса решили продолжить финансовую поддержку Украины. В итоговой декларации саммита говорится, что Россия представляет долгосрочную угрозу евроатлантическому сообществу. В то же время Трамп заявил, что за последние недели в урегулировании украинского конфликта был достигнут прогресс, отметил эксперт.

Неожиданные новости поступили с Ближнего Востока. После обмена ударами между Ираном и США Трамп заявил о том, что перемирие больше не действует, а продолжение переговоров является "пустой тратой времени". На фоне эскалации и всплеска цен на нефть большинство мировых фондовых индексов погрузились в минус.

На российском рынке 9 июля Сбербанк представит финансовые результаты по РСБУ за первое полугодие, ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL) проведет День инвестора. От дивидендов очистятся акции "Роснефти", МТС, "Московской биржи", "Софтлайна" (MOEX: SOFL). ЦБ опубликует материалы "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП" и "Мониторинг отраслевых финансовых потоков". Участники торгов будут учитывать данные из публикуемого недельного отчета Росстата по инфляции. Чем ближе заседание ЦБ (24 июля), тем чувствительнее будет сантимент к ключевой статистике. Ожидания по индексу МосБиржи на четверг - колебания в рамках 2125-2255 пунктов, считает Смирнов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Андрея Шарова, рынок акций вырос на фоне резкого взлета нефтяных котировок после того, как Трамп заявил о прекращении промежуточного соглашения с Ираном и предупредил о возможных новых ударах США. При этом восстановление индекса остается сдержанным: инвесторы учитывают ухудшение геополитического фона, включая заявления Трампа о поддержке ударов по объектам на территории России, а также давление в отдельных бумагах металлургического и золотодобывающего секторов.

Индекс МосБиржи локально подскочил выше 2220 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может вернуться к откату и достичь уровня поддержки в районе 2120 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может попытаться вернуться в диапазон 2400-2500 пунктов, считает Шаров.

По оценке управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, в среднесрочной перспективе сохраняются риски продолжения снижения индекса МосБиржи с возможной целью в районе 2000 пунктов, чему способствуют неопределенность в отношении экономики и геополитики, возможность паузы в цикле смягчения ДКП на июльском заседании регулятора, а также фактор прохождения дивидендных отсечек в "весовых" индексных бумагах. В этой связи открытие длинных позиций "под отскок" несет в себе повышенные риски, поэтому инвесторам стоит занять выжидательную позицию, считает Зварич.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Андрея Зацепина, принципиально ситуация для отечественных инвесторов пока не меняется. Риски роста дефицита бюджета РФ высоки, Банк России замедлит смягчение ДКП из-за проинфляционных рисков, основанных на подорожании топлива и его дефиците. Акции "Роснефти" в среду последний день торгуются с дивидендами, но дивдоходность невысокая (0,7% годовых), поэтому очистка от дивидендов не повлияет на динамику бумаги и рынок в целом, считает аналитик.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2,1%, австралийский ASX - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 5,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng вырос на 3%), минусуют Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 1,8-2,2%) и США (индексы к 19:00 мск снизились на 0,9-1,5% во главе с Dow).

На нефтяном рынке вечером в среду цены растут после заявления Трампа об окончании перемирия с Ираном.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК в среду составила $80,34 за баррель (+8,3% и +3% во вторник), августовская цена фьючерса на WTI - $75,9 за баррель (+7,8% и +2,8% накануне).

Трамп заявил в среду, что рассматривает возможность новых ударов по Ирану в ближайшее время. "Мы, возможно, снова нанесем сильный удар по ним сегодня вечером. Я дам им небольшое предупреждение", - сказал он "на полях" саммита НАТО в Анкаре.

Трамп отметил, что недоволен Тегераном, и допустил возможность взятия Штатами под контроль иранского острова Харк, а также восстановления морской блокады страны.

Вооруженные силы США в ночь на среду нанесли новые массированные удары по Ирану в ответ на недавние иранские атаки на торговые суда, следовавшие через Ормузский пролив. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), в свою очередь, ударил по американским военным базам в районе Персидского залива.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, неожиданно показали рост запасов нефти в стране - на прошлой неделе резервы выросли на 3 млн баррелей (до 411,4 млн баррелей). Аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 2,4 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+27,9% и +23,3% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+17,2% и +19,3% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+14,1%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+12,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+12,2%).

Снизились акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-18,3% и -17,4% "префы"), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-14,9%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-7,2%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-5,4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-5,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-5,2%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 110 млрд рублей (из них 21,15 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 11,63 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,984 млрд рублей на акции "Роснефти").