"Т-Инвестиции" не рекомендуют акции Мечела к покупке

"Т-Инвестиции" в настоящее время не рекомендуют покупать акции ПАО "Мечел" с учетом его высокой долговой нагрузки, сообщается в комментарии ведущего аналитика брокера Ахмеда Алиева.

На российском рынке всплеск цен на арматуру. "Это связано с сезонной активизацией строительной отрасли и временным сокращением производства металла. Однако мы полагаем, что тренд может оказаться неустойчивым, а цены способны развернуться уже в четвертом квартале", - отмечает эксперт.

"Среди российских компаний сортовой прокат (куда входит и арматура) занимает наибольший вес в продажах "Мечела". Поэтому на его финансовых показателях рост цен на продукцию скажется сильнее всего. Однако компания все еще остается убыточной на уровне чистой прибыли. С учетом высокой долговой нагрузки мы не рекомендуем покупать акции эмитента", - пишет Алиев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.