Прогнозная цена акций Alphabet - $400 - Freedom Global

Прогнозная стоимость акций Alphabet Inc. составляет $400 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков Freedom Global.

Опасения инвесторов по поводу того, что генеративный ИИ разрушит поисковую монополию Google, не оправдываются, констатируют эксперты.

Инструменты AI Overviews, AI Mode и Gemini расширяют возможности поиска и повышают его монетизацию. В первом квартале доходы Search & Other выросли на 19%, этот тренд развивается с ускорением непрерывно на протяжении года, несмотря на конкуренцию со стороны OpenAI и Anthropic. Google встраивает рекламу в сценарии поиска, изучения товаров и онлайн-торговли с применением ИИ. Сам сервис в результате трансформируется от выдачи привычного списка ссылок до формирования индивидуальной системы понимания пожеланий пользователя, отмечают аналитики инвесткомпании.

Также они обращают внимание на развитие рекламного бизнеса эмитента за счет ИИ, усиливающего зависимость рекламодателей от своей платформы. Google Marketing Live показал, что рекламные технологии идут по пути автоматизированного процесса, в котором рекламодатель задает цель, а системы Google управляют креативом, выбором целевой аудитории, ставками и оценкой эффективности.

Это повышает ценность закрытой экосистемы Google Search, указывают в инвесткомпании.

Облачное подразделение Google Cloud становится вторым крупнейшим источником стоимости Alphabet и меняет инвестиционный профиль компании, указывают эксперты. В первом квартале доходы Google Cloud увеличились на 63%, а портфель предварительных заказов (backlog) почти удвоился, достигнув $462 млрд.

Операционная маржа этого дивизиона подошла вплотную к 33%, что указывает на улучшение экономики облачной ИИ-инфраструктуры, говорится в обзоре Freedom Global. По заявлению компании, более 50% "бэклога" будет признано в течение следующих двадцати четырех месяцев, что обеспечит высокую предсказуемость роста выручки Cloud темпами выше 50% вплоть до 2027 года.

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