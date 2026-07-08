Волатильность на рынке ОФЗ останется повышенной - "Т-Инвестиции"

Волатильность на рынке рублевых гособлигаций пока останется повышенной, говорится в комментарии главы аналитики брокера "Т-Инвестиции" по рынку облигаций Юрия Тулинова.

Рынок сейчас в режиме risk-off: фундаментальные принципы временно уходят на второй план, а разворот динамики индекса RGBI возможен только при стабилизации геополитики и снижении давления со стороны продавцов, указывает эксперт.

Главные ориентиры для инвесторов - сентябрьские поправки к бюджету, данные по инфляции и риторика Банка России.

"До этого момента мы ожидаем сохранения повышенной волатильности", - пишет Тулинов.

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