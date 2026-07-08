Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне резкого роста цен на нефть

Москва. 8 июля. Китайский юань снижается на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду, рубль дорожает на фоне резкого роста цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2165 руб., что на 6,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 7 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,41 руб./$1, контракт EURRUBF упал на 27 копеек, до 87,25 руб./EUR1.

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, останется в диапазоне 75-79 руб./$1 в текущем месяце, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Обстановка на Ближнем Востоке вновь оказалась в фокусе внимания инвесторов, котировки нефти марки Brent выросли более чем на 5%, превысив $78 за баррель. Это выступает одним из факторов поддержки российского рубля, считают эксперты инвесткомпании.

Другой весомый фактор поддержки для национальной валюты в июле - "жирный" налоговый период, говорится в комментарии аналитиков. К стандартным налогам прибавляется налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) за II квартал, который в этот раз будет внушительным вследствие высоких цен на нефть в отчетном периоде.

Курс пары рубль/юань сохраняет потенциал для роста в сторону 11,4 руб./юань, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

Рубль по итогам вторника существенно ослабел, в среду пара находится у 11,2 руб./юань. "В целом у курса есть потенциал к дальнейшему росту в сторону 11,4 руб./юань, но на фоне заметно выросших нефтяных цен вряд ли инвесторы сейчас будут активно играть против российской валюты", - пишут эксперты.

Цены на нефть заметно выросли - ответные действия США на повреждения Ираном торговых судов во вторник включали не только удары по территории страны (на которые впоследствии ответил Иран), но и возобновление санкций на поставки иранской нефти, отмечается в обзоре.

На взгляд аналитиков банка, в моменте есть риски и дальнейшего временного роста котировок, если рынок еще сильнее усомнится в перспективах переговоров.

Цены на нефть усилили рост днем в среду, инвесторы оценивают геополитическую обстановку.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск торгуются по $78,24 за баррель, на 5,53% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 5,32%, до $74,17 за баррель.

Во вторник нефть Brent подорожала на 3,01%, WTI - на 2,76%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не видит смысла в продолжении переговоров с Ираном. Ранее стороны конфликта обменялись взаимными ударами; в Тегеране заявили, что меморандум о взаимопонимании больше не эффективен ввиду действий Вашингтона.

Говоря о перемирии, Трамп заявил: "Думаю, оно закончилось. На мой взгляд, это просто пустая трата времени".

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились на 399 тыс. баррелей. При этом эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,5 млн баррелей, отмечает Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам нефти в США будут обнародованы в 17:30 мск в среду.