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Главная / Мнения аналитиков / Цена акций Nvidia останется под давлением в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
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08 июля 2026 года 17:00
Цена акций Nvidia останется под давлением в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Nvidia Corp., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Акции эмитента дешевеют на премаркете на 1,7% после сообщений о том, что китайский ИИ-стартап DeepSeek разрабатывает собственный чип для выполнения задач. Если проект окажется успешным, компания сможет снизить зависимость от решений Nvidia, отмечают эксперты. Новость усилила опасения инвесторов, что крупнейшие клиенты производителя графических процессоров будут все активнее переходить на собственные разработки, как это уже делает Microsoft Corp., и это со временем способно усилить конкуренцию, оказав давление на рентабельность. "Считаем, что влияние новости на финансовые результаты компании пока ограничено: Китай занимает все меньшую долю в ее выручке из-за экспортных ограничений США. Тем не менее опасения рынка относительно постепенного снижения зависимости крупнейших клиентов от решений Nvidia продолжат в ближайшее время негативно влиять на бумагу", - пишут аналитики инвестбанка в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-NVIDIA-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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