Акции "Газпром нефти" и ЛУКОЙЛа - фавориты нефтегазового сектора РФ - "ВТБ Мои инвестиции"

Потенциал роста стоимости акций компаний российского нефтегазового сектора составляет более 40%, фавориты - "Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ", считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Среднесрочные прогнозы динамики цен на нефть остаются неизменными - снижение на фоне восстановления добычи в регионе и поступления на рынок запасов нефти в танкерах, говорится в комментарии экспертов.

Однако в краткосрочном периоде рост цен на сырье - это повод обратить внимание на акции нефтяных компаний, которые в последнее время заметно просели в цене, отмечают они.

"Даже исходя из более низких цен до конца 2026 года, мы считаем акции компаний сектора перепроданными. Потенциал роста стоимости бумаг - более 40%. Рост мировых цен на нефть в моменте и публикация сильных результатов компаний за 2К26 на горизонте ближайшего месяца могут стать катализаторами восстановления позиций инвесторов в акциях, - пишут аналитики брокера. - Наши фавориты в секторе - "Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" (компании с максимальной конвертацией роста доходов в дивиденды акционерам)".

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