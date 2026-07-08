Акции Озона остаются хорошей возможностью сделать ставку на рост рынка электронной коммерции в РФ - "БКС МИ"

Акции МКПАО "Озон" остаются хорошей возможностью сделать ставку на рост рынка электронной коммерции в РФ, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Олега Решетникова.

"Компания является вторым по величине игроком на рынке, растет быстрее рынка, к тому же имеет потенциал для наращивания показателей в сегменте рекламы и финтеха, - пишет эксперт. - Онлайн-платформы все глубже проникают в жизнь розничных потребителей и активно наращивают пользовательскую базу, что позволит им в будущем выигрывать от эффекта масштаба. Бизнесы, ориентированные на внутреннее потребление, не так восприимчивы к внешним рискам и в целом являются более устойчивыми. В случае "Озон"а сюда добавляется и отрицательный чистый долг, что позволяет компании уверенно себя чувствовать и при высоких ставках".

На взгляд эксперта, из истории активного роста "Озон" превращается в дивидендную историю. Компания уже дважды выплатила дивиденды, а совокупная доходность отсечек по итогам 2025 года. превысила 5% - весьма неплохо для старта. По сообщениям менеджмента, выплаты будут продолжаться.

"Дополнительным позитивом для инвесторов служит обратный выкуп акций, - подчеркивает Решетников. - Компания планирует выкупить свои бумаги на 25 млрд руб. до конца 2026 г., что составляет около 3% капитализации. Приобретенные бумаги будут использованы для мотивации долгосрочной сотрудников".

Аналитик сохраняет "позитивный" взгляд на акции эмитента с целевой ценой на год - 6400 руб. за бумагу.

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