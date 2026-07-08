Военная премия возвращается в цены на нефть - Freedom Global

Военная премия возвращается в цены на нефть, говорится в комментарии аналитика Freedom Global Владимира Чернова.

Перемирие США и Ирана снова фактически сорвалось, отмечает эксперт. Рынок на этом фоне сразу заложил риск перебоев поставок углеводородов через Ормузский пролив, стоимость Brent 8 июля поднималась более чем на 6,5%, превышая $79/барр., а цена российской экспортной нефти Urals увеличилась почти на 3%, до $57/барр.

"По данным Reuters, скидка к dated Brent в индийских портах расширилась более чем до $10 из-за слабого спроса и избытка предложения. Однако очередной виток напряженности повышает ценность поставок, которые не идут через Ормуз, - пишет Чернов. - Поэтому дисконт Urals, скорее всего, вернется примерно к $6-8, а при серьезных перебоях поставок через Ормуз и к $3-5 за баррель. Наш базовый прогноз для Urals на ближайшие недели предполагает рост ее цены до $60-65 за баррель, если конфликт останется ограниченным".

Если атаки затронут танкеры, страховку и реальные поставки через Ормузский пролив, Urals может подорожать более чем до $70/барр., допускает аналитик инвесткомпании. По его оценке, для российского бюджета это уже заметно лучше текущих уровней, потому что одновременно растет сама цена нефти и, скорее всего, сокращается дисконт к Brent.

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