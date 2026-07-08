"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка", открытую 30 марта 2026 года, с целевой ценой 350 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Хотя на снижающемся рынке достичь данной цели сейчас сложнее, чем несколько месяцев назад, считаем оправданным сохранение позиции до дивидендной отсечки: в прошлом году после отсечки акция снизилась в стоимости меньше, чем составил размер дивидендов. При этом фундаментальные показатели Сбербанка остаются крепкими", - указывают эксперты.

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