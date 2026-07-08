Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 75-79 руб./$1 в июле - "Цифра брокер"

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, останется в диапазоне 75-79 руб./$1 в текущем месяце, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Обстановка на Ближнем Востоке вновь оказалась в фокусе внимания инвесторов, отмечают эксперты.

Сообщения об атаке Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе вернули в цены премию за риск, а котировки нефти марки Brent на таком фоне выросли на 2,6%, до $74,32 за баррель.

Это выступило одним из факторов поддержки российского рубля, указывают в инвесткомпании.

Другой весомый фактор поддержки для национальной валюты в июле - "жирный" налоговый период, говорится в комментарии аналитиков. К стандартным налогам прибавляется налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) за II квартал, который в этот раз будет внушительным вследствие высоких цен на нефть в отчетном периоде.

"В то же время глобальное снижение риска в отношении конфликта на Ближнем Востоке и коррекция цен с максимумов не позволят рублю заметно укрепиться. Мы ожидаем, что в июле рубль останется в диапазоне 75-79 руб./$1", - пишут эксперты.

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