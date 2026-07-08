Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Циана

Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций МКПАО "Циан" с прогнозной ценой 820 рублей за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков.

Совет директоров "Циана" согласовал обратный выкуп акций объемом до 4 млрд руб. со сроком реализации 12 месяцев. По оценкам менеджмента, обратный выкуп приведет к сокращению доли акций в свободном обращении до 33-35% (сейчас free float составляет 40%) и в будущем поспособствует увеличению свободного денежного потока и прибыли в расчете на одну акцию. Обратный выкуп не повлияет на размер дивидендов и сроки их выплаты.

"Данное решение отчасти стало сюрпризом, поскольку в конце мая менеджмент компании отмечал, что обратный выкуп может негативно повлиять на уровень их ликвидности, - пишет аналитик Ирина Фомкина. - По нашей оценке, исходя из текущих котировок, максимальный объем выкупа соответствует около 10% акций в обращении. В целом, решение о запуске программы обратного выкупа акций представляется нам разумным, так как позволяет компании воспользоваться текущей слабостью котировок, увеличить параметры прибыли и дивидендов в расчете на одну акцию, сохранив при этом комфортные уровни free float и ликвидности".

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