Текущая просадка цены акций X5 - удачный момент для долгосрочных вложений - "Цифра брокер"

Текущая просадка котировок акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) может быть удачной точкой входа для долгосрочного инвестора, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Цена бумаг эмитента упала на фоне дивидендной отсечки, констатируют эксперты.

Выплата составила 245 руб. на акцию, что давало 11,6% доходности к цене закрытия понедельника.

"Гэп" оказался глубже размера дивиденда, что отражает общий пессимизм на рынке акций, говорится в комментарии.

В то же время, отмечают в "Цифра брокере", инвестиционная привлекательность X5 сохраняется - компания является лидером в сегменте продуктового ритейла, демонстрирует устойчивый и качественный рост бизнеса, контролируя рентабельность, расходы и долговую нагрузку.

Текущая просадка может быть удачной точкой входа для долгосрочного инвестора, считают аналитики.

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