Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне активно дорожающей нефти

Москва. 8 июля. Китайский юань дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль укрепляется на фоне активно дорожающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2495 руб. (-3,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,27 коп. выше уровня действующего официального курса.

Минфин РФ с 7 июля по 6 августа планирует покупать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 123,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,4 млрд рублей. С учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 июля сократит покупку валюты до 4,82 млрд рублей в день.

ЦБ с 1 по 6 июля осуществлял суммарную покупку валюты в объеме 9,34 млрд рублей в день, с 5 по 30 июня покупки составляли 5,28 млрд рублей в день.

Диапазон 11-11,5 руб. за юань в целом пока остается актуальным для торгов пары юань/рубль, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"При сохранении повышенной волатильности ожидаем попыток рубля возобновить восходящую динамику, что может привести к отступлению пары юань/рубль в нижнюю половину диапазона 11-11,5 руб. за юань. Способствовать этому будет дальнейший рост рынка энергоносителей, где нефть марки Brent смогла подняться выше $75 за баррель, - пишет эксперт в комментарии. - При этом в текущих условиях баланса между фундаментальными факторами и ростом спекулятивного спроса на валюту, проявившего себя в полной мере в июне, данный диапазон до конца недели останется актуальным для китайской валюты".

Доллар в рамках ближайших сессий, по оценкам Зварича, продолжит движение в коридоре 75-80 руб./$1.

Цены на нефть продолжают расти утром в среду, инвесторы оценивают геополитическую обстановку и неофициальные данные о запасах в США.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск торгуются по $76,58 за баррель, на 3,28% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 3,24%, до $72,71 за баррель.

Во вторник нефть Brent подорожала на 3,01%, WTI - на 2,76%.

США нанесли очередные авиаудары по Ирану и вновь ввели в действие меры, блокирующие продажу Тегераном нефти на мировых рынках. Ранее произошла серия атак на суда, следовавшие через Ормузский пролив, включая катарский газовоз и саудовский нефтяной танкер.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились на 399 тыс. баррелей. При этом эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,5 млн баррелей, отмечает Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам нефти в США будут обнародованы в 17:30 мск в среду.