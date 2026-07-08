Курс пары рубль/юань сохраняет потенциал для роста в сторону 11,40 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань сохраняет потенциал для роста в сторону 11,40 руб./юань, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

Рубль по итогам вторника существенно ослабел. По мнению аналитиков банка, происходило это в первую очередь в рамках коррекции, чему способствовала и временная нормализация ситуации на других секциях российского рынка. В среду курс CNY/RUB находится у 11,25 руб./юань. "В целом у курса есть потенциал к дальнейшему росту в сторону 11,40 руб./юань, но на фоне заметно выросших нефтяных цен вряд ли инвесторы сейчас будут активно играть против российской валюты", - пишут эксперты.

Цены на нефть во вторник заметно выросли - ответные действия США на повреждения Ираном торговых судов включали не только удары по территории страны (на которые в последствии ответил сам Иран), но и возобновление санкций на поставки иранской нефти, отмечается в обзоре. Во вторник фьючерсы Brent торгуются уже у $76,4/барр. На взгляд аналитиков банка, в моменте есть риски и дальнейшего временного роста котировок, если рынок еще сильнее усомнится в перспективах дальнейших переговоров.

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