Вероятная среднесрочная цель для индекса Мосбиржи - 2000 пунктов - ПСБ

Вероятная среднесрочная цель для индекса Мосбиржи - 2000 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем в среду проторговки индексом Мосбиржи района 2200 пунктов. При этом дальнейшее улучшение ситуации в ценах на нефть может способствовать закреплению рынка выше данной отметки, что будет сигнализировать о возможности продолжения коррекционного роста, - отмечает эксперт в комментарии. - Однако в среднесрочной перспективе сохраняются риски продолжения снижения с возможной целью в районе 2000 пунктов, чему способствуют неопределенность в отношении экономики и геополитики, возможность паузы в цикле смягчения ДКП на июльском заседании регулятора, а также фактор прохождения дивидендных отсечек в "весовых" бумагах".

Учитывая это, аналитик банка считает, что открытие длинных позиций "под отскок" несет на себе повышенные риски, а инвесторам стоит занять выжидательную позицию.

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