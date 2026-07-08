Индекс RGBI предпринимает попытки стабилизации на уровнях 111-112 пунктов - ПСБ

Индекс RGBI предпринимает попытки стабилизации на уровнях годичной давности (111-112 пунктов), отмечается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Во вторник индекс RGBI оставался выше отметки 111 пунктов, предприняв попытку повышательной коррекции на вечерней сессии на "тонком" рынке, напоминает эксперт. Поводом для осторожного оптимизма послужил отказ Минфина от проведения аукционов в эту среду. Грицкевич указывает, что последние месяцы бюджет пришел к балансу, в результате чего в июле Минфин потенциально может воздержаться от размещений, если негативная рыночная конъюнктура будет сохраняться.

"Развить в среду технический отскок вверх, вероятно, позволят некоторые улучшения ожиданий по геополитике, - полагает аналитик. - Вместе с тем, пока можно говорить лишь о возможной остановке снижения рынка - до конкретных шагов по деэскалации рекомендуем сохранять "защитный" профиль портфеля (флоатеры, корпоративные выпуски с фиксированной ставкой и валютные облигации с рейтингом ААА-А и умеренной срочности до 2-3 лет)".

Вечером ожидаются оперативные данные по инфляции, однако, на взгляд Грицкевича, в текущей ситуации сохранения проблем с топливом ждать позитива от данной статистики, вероятно, не стоит.

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