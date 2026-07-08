Фондовые индексы США завершили торги вторника в минусе. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 3%, остальная Азия в минусе в среду. Нефть продолжает расти в среду утром, Brent торгуется у $76,3 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник.

Nasdaq Composite потерял более 1% в результате падения котировок акций чипмейкеров после публикации предварительной квартальной отчетности Samsung Electronics.

Южнокорейская компания, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов, увеличила операционную прибыль во втором квартале в 19 раз, до рекордного максимума. Выручка Samsung в минувшем квартале подскочила более чем в два раза, также достигнув рекорда, но оказалась чуть слабее ожиданий рынка.

На этом фоне подешевели акции как самой Samsung, так и других представителей сектора в Азии, Европе и США.

"Реакция на отчетность Samsung подсвечивает один из главных рисков для рынка в ближайшие недели: отчетность компаний за второй квартал, вероятно, будет очень сильной, однако в отличие от сезона отчетностей за первый квартал сейчас ожидания инвесторов очень высоки", - отмечает аналитик Vital Knowledge Адам Крисафулли, слова которого приводит CNBC.

Негативом для сектора также стало сообщение агентства Reuters о том, что китайский стартап DeepSeek разрабатывает собственный ИИ-чип.

Акции Marvell Technology Inc. подешевели на 7,5%, KLA Corp. - на 7,2%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 6,5%, Micron Technology Inc. - на 4,7%, Broadcom (SPB: AVGO) Inc. - на 0,8%.

Ухудшению настроя инвесторов во вторник также способствовали сигналы эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Цены на нефть выросли после сообщений об атаках на ряд судов в районе Ормузского пролива. Ближе к завершению торгов в Нью-Йорке Минфин США объявил о прекращении действия лицензии, разрешавшей доставку, продажу и другие операции с нефтью и нефтепродуктами из Ирана.

Акции крупнейших нефтегазовых компаний США ExxonMobil (SPB: XOM) Holdings Corp. и Chevron Corp. (SPB: CVX) выросли в цене на 3,9% и 3,5% соответственно.

В числе лидеров снижения в Dow Jones оказались бумаги Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (-3,1%), Honeywell International (SPB: HON) Inc. (-2,7%), Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) (-2%).

В то же время уверенно подорожали акции Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (+3,1%), UnitedHealth Geoup Inc. (+2,4%), Procter & Gamble Co. (SPB: PG) (+2,3%).

Капитализация Walmart Inc. (SPB: WMT), объявившей о снижении цен на тысячи товаров в своих магазинах, увеличилась на 0,8%.

Цена акций финтех-компании Fiserv Inc. поднялась на 1,8% на информации газеты The Wall Street Journal о том, что ряд крупных американских банков, включая JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Bank of America Corp. (SPB: BAC), вели переговоры о покупке бизнеса компании в сфере платежной инфраструктуры, обеспечивающей операции с дебетовыми картами.

Капитализация производителя электромобилей Rivian (SPB: RIVN) Automotive Inc., анонсировавшего размещение 75 млн обыкновенных акций, упала на 18%.

Бумаги SpaceX, включенные 7 июля в состав индекса Nasdaq 100, подешевели на 6,8%.

Отчет министерства торговли США, опубликованный во вторник, показал резкий рост дефицита баланса внешней торговли страны в мае. Он увеличился на 42,1% относительно предыдущего месяца, до $77,6 млрд. Согласно пересмотренным данным, в апреле отрицательное сальдо торгового баланса составило $54,6 млрд, а не $55,9 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения дефицита в мае на 40,4% с объявленного ранее апрельского уровня - до $78,5 млрд, по данным Trading Economics.

На этой неделе рынок также ждет публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник опустился на 0,25% - до 52925,15 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,45% - до 7503,85 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 1,16%, составив 25818,69 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в ходе торгов в среду.

Значение японского Nikkei 225 к 8:42 МСК уменьшилось на 1,2%.

Технологический сектор оказался под давлением после резкого падения американского фондового индекса Nasdaq днем ранее вслед за снижением акций чипмейкеров, включая NVIDIA Corp. (SPB: NVDA) и Micron Technology, отмечают аналитики. Предварительные квартальные результаты южнокорейской Samsung Electronics не оправдали высоких ожиданий инвесторов, что также способствовало распродаже в этом секторе рынка.

"Инвесторы не могут полностью восстановить свое доверие к акциям ИИ-компаний, - полагают аналитики Daiwa Securities. - Samsung Electronics заявила о сильных перспективах, но рынок не убежден в том, что цены продолжат расти".

Цена акций Tokyo Electron снизилась на 2,3%, Advantest - на 2,8%, Murata Manufacturing - на 0,9%, Disco Corp. - на 4,8%, Sumco Corp. - на 1,6%.

Стоимость автопроизводителей Toyota, Nissan и Honda уменьшилась на 1,3%, 2,6% и 3% соответственно.

При этом выросли котировки бумаг производителя продуктов питания и напитков Asahi - на 4,4%, нефтяной Inpex - на 3,8%, ритейлера J.Front Retailing - на 2,9%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 1,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:43 МСК опустился на 0,2%, тогда как гонконгский Hang Seng подрос на 3,1%.

Лидерами повышения среди компонентов Hang Seng выступают котировки акций интернет-ритейлера Alibaba (SPB: BABA), подорожавшие на 12,2%, компьютерной Lenovo - на 8,2%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 7,2%.

Также подорожали бумаги чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 5,6%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 5,5%, China Construction Bank - на 5%, Bank of China - на 4,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:37 МСК упал на 5,7%.

Цена акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics уменьшилась на 6,3%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 3,8%, автомобильной Hyundai Motor - на 4,3%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 5,4%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 6,4%, сталелитейной Posco - на 3%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,5%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустилась на 2,9% и 2,4% соответственно.

Работники терминала по переработке железной руды BHP в Порт-Хедленде (штат Западная Австралия) проведут восьмичасовую забастовку 16 июля. Профсоюзы призвали к протестным действиям после шести месяцев переговоров, которые не привели к соглашению об условиях нового трудового договора.

Между тем котировки акций крупнейших банков Австралии выросли, в том числе ANZ - на 1,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,3%, Westpac Banking - на 0,7%, National Australia Bank - на 1%.

Цены на нефть продолжают расти утром в среду, инвесторы оценивают геополитическую обстановку и неофициальные данные о запасах в США.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск торгуются по $76,29 за баррель, на $2,13 (2,87%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Во вторник они подорожали на $2,17 (3,01%), до $74,16 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $2,06 (2,92%), до $72,50 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,89 (2,76%), до $70,44 за баррель.

США нанесли очередные авиаудары по Ирану и вновь ввели в действие меры, блокирующие продажу Тегераном нефти на мировых рынках. Ранее произошла серия атак на суда, следовавшие через Ормузский пролив, включая катарский газовоз и саудовский нефтяной танкер.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились на 399 тыс. баррелей. При этом эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,5 млн баррелей, отмечает Trading Economics. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам нефти в США будут обнародованы в 17:30 мск в среду.