Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 8 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе возросших опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения ДКП, с одной стороны, и желания некоторых участников рынка прикупить сильно подешевевшие облигации, с другой, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило во вторник в соцсети X о нанесении ударов по Ирану в ответ на недавние иранские обстрелы танкеров в Ормузском проливе. Ранее произошла серия атак на суда, следовавшие через эту водную артерию, включая катарский газовоз и саудовский нефтяной танкер. США также вновь ввели в действие меры, блокирующие продажу Тегераном нефти на мировых рынках.

Позже CENTCOM заявило о завершении новой серии ударов по Ирану, поражении более 80 целей высокоточными боеприпасами в качестве немедленного ответа на последние иранские атаки на торговые суда, следовавшие через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп одобрил план ударов по Ирану и отдал приказ о его выполнении, находясь на саммите НАТО в Турции, сообщил журналист портала Axios со ссылкой на американского чиновника.

В свою очередь спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в нарушении подписанного Тегераном и Вашингтоном меморандума о взаимопонимании и заверил, что его страна не сдастся. "Эпоха запугивания и вымогательства кончилась. Это ни к чему не приведет. Мы не сдадимся", - написал Галибаф в соцсети X. Он назвал "крупными нарушениями" Вашингтоном меморандума о взаимопонимании несоблюдение иранских правил прохода судов в Ормузском проливе, а также "постоянные угрозы новых ударов, возобновление нефтяных санкций, атаки на южный Иран" и действия Израиля в Ливане.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что иранские военно-морские и военно-воздушные силы провели совместную операцию с применением баллистических ракет и беспилотников по нанесению ударов по 85 объектам на американских военных базах в районе Персидского залива, передают государственные СМИ. КСИР утверждает, что удары, в частности, были нанесены по базе 5-го флота США в Бахрейне и авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте. В заявлении говорится, что операция была ответом на воздушные атаки США в среду на прибрежные базы и невоенные объекты в южной иранской провинции Хормозган, расположенной на побережье Ормузского пролива, и в городе Бендер-Махшехр на западе страны.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник. Nasdaq Composite потерял более 1% в результате падения котировок акций чипмейкеров после публикации предварительной квартальной отчетности Samsung Electronics. Негативом для сектора также стало сообщение агентства Reuters о том, что китайский стартап DeepSeek разрабатывает собственный ИИ-чип.

Отчет министерства торговли США, опубликованный во вторник, показал резкий рост дефицита баланса внешней торговли страны в мае. Он увеличился на 42,1% относительно предыдущего месяца, до $77,6 млрд. Согласно пересмотренным данным, в апреле отрицательное сальдо торгового баланса составило $54,6 млрд, а не $55,9 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения дефицита в мае на 40,4% с объявленного ранее апрельского уровня - до $78,5 млрд.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в ходе торгов в среду. Значение японского Nikkei 225 к 8:42 МСК уменьшилось на 1,2%. Технологический сектор оказался под давлением после резкого падения американского фондового индекса Nasdaq днем ранее вслед за снижением акций чипмейкеров, включая NVIDIA и Micron Technology. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:43 МСК опустился на 0,2%, тогда как гонконгский Hang Seng подрос на 3,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:37 МСК упал на 5,7%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,5%.

Цены на нефть продолжают расти утром в среду, инвесторы оценивают геополитическую обстановку на Ближнем Востоке. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $76,52 за баррель, на 3,18% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Во вторник они подорожали на 3,01%, до $74,16 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялись в цене к этому времени на 3,17%, до $72,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 2,76%, до $70,44 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась на четверть относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 14,413 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,089 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 июля снизился на 0,31% и составил 119,36 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,27%, опустившись до 1293,12 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Славнефть-001Р-03" (-2,48%), "ГТЛК-001Р-04" (-1,73%), "РЖД-30" (-1,29%) и "АФК Система-1Р-11" (-1,03%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001P-04R" (+0,97%), "СТМ-001Р-03" (+0,19%) и "АФК Система-1Р-09" (+0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Каширская ГРЭС" (входит в ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO)) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по выпуску 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 6 млрд рублей на уровне 135 базисных пунктов. По облигациям будут выплачиваться квартальные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Сбор заявок на выпуск прошел 7 июля. Техразмещение запланировано на 10 июля. Заем будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, он удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (бренд "Делимобиль") перенесло с 15 июля на 17 июля сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-09 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не более 22% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 24,36% годовых. Техразмещение запланировано на 22 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) допустило технический дефолт по двум купонным платежам: 20-му купону облигаций серии БО-001Р-05 и 15-му купону выпуска БО-001Р-07 на сумму соответственно 41,1 млн рублей и 86,6 млн рублей. Срок выплаты по ним наступил 6 июля. "Причина неисполнения эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг: временная нехватка свободных денежных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки", - так "ЕвроТранс" объяснил допущенный техдефолт. Днем ранее компания вышла из технического дефолта еще по одному купону - по облигациям серии БО-001Р-06. Его "ЕвроТранс" перевел несколькими выплатами, в установленный срок - 2 июля - зачислив в НРД только небольшую часть (0,86 руб. на одну облигацию из 20,55 руб.). Множащиеся инциденты с обслуживанием долга "ЕвроТранса" находятся в центре внимания финансового рынка уже на протяжении нескольких месяцев. Так, маркетплейс "Финуслуги" неоднократно фиксировал неисполнение клиентских заявок на выкуп компанией "народных" облигаций, также о неисполнении обязательств по цифровым финансовым активам "ЕвроТранса" сообщала платформа "А-Токен".

ООО "СибАвтоТранс" разрабатывает план реструктуризации долга и планирует провести общие собрания владельцев облигаций по всем выпускам бондов, сообщил эмитент. Предлагаемые параметры реструктуризации: списание невыплаченных купонов по всем выпускам и заморозка купонных выплат до 1 июля 2027 года; начисление купонов с 1 июля 2027 года по ставке 12% годовых (выплата ежемесячная); погашение облигационного долга с 1 января 2029 года по 1% в месяц, с 1 мая 2036 года - по 1,5% в месяц; полное погашение облигаций - декабрь 2036 года. "СибАвтоТранс" с апреля текущего года допустил дефолты по всем выпускам облигаций. В настоящее время в обращении находятся семь выпусков биржевых облигаций "СибАвтоТранса" на 1,45 млрд рублей.