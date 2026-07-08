Диапазон торгов в 11-11,5 руб./юань в целом по-прежнему актуален - ПСБ

Диапазон 11-11,5 руб. за юань в целом пока остается актуальным для торгов пары юань/рубль, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"При сохранении повышенной волатильности ожидаем попыток рубля возобновить восходящую динамику, что может привести к отступлению пары юань/рубль в нижнюю половину диапазона 11-11,5 руб. за юань. Способствовать этому будет дальнейший рост рынка энергоносителей, где нефть марки Brent смогла подняться выше $75 за баррель, - пишет эксперт в комментарии. - При этом в текущих условиях баланса между фундаментальными факторами и ростом спекулятивного спроса на валюту, проявившего себя в полной мере в июне, данный диапазон до конца недели останется актуальным для китайской валюты".

Доллар в рамках ближайших сессий, по оценкам Зварича, продолжит движение в коридоре 75-80 руб./$1.

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