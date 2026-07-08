Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Интер РАО - "Эйлер"

Инвесторам стоит обратить внимание на трехлетние корпоративные облигации "Интер РАО" серии 001Р-01, считают в аналитической компании "Эйлер".

Дебют энергетической компании на рынке публичного долга проходит на текущей неделе, отмечают эксперты.

ООО "Каширская ГРЭС" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по выпуску 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 6 млрд рублей на уровне 135 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок прошел 7 июля 2026 года.

"Новоленская ТЭС" 10 июля c 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3,5 млрд рублей.

ООО "Каширская ГРЭС" и ООО "Новоленская ТЭС" входят в состав "Интер РАО".

Участие в сделках, исходя из итогов недавних размещений флоатеров заемщиками с рейтингом "ААА", выглядит интересно при спреде к ключевой ставке от 130 б.п., считают аналитики "Эйлера".

В части кредитного качества стоит отметить, по их мнению, что долговой профиль эмитента - один из наиболее устойчивых среди первого эшелона.

Стабильные операционные результаты, действующие механизмы возврата инвестиций, а также накопленная чистая денежная позиция (более 300 млрд руб. на конец 1К26) обеспечивают "Интер РАО" комфорт в текущей фазе инвестиционного цикла.

"Учитывая значительный запас прочности, мы полагаем, что долговые метрики останутся на умеренных уровнях, несмотря на существенные объемы предстоящих капзатрат, - пишут эксперты в материале. - Как и при оценке кредитного риска всех других эмитентов из энергетической отрасли, здесь мы вынуждены предполагать, что у компании не возникнет крупных внеплановых финансовых потребностей. Оцифровать этот риск невозможно".

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