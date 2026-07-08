2100п - текущая ключевая поддержка индекса Мосбиржи - "Цифра брокер"

Ключевая поддержка для индекса Мосбиржи сместилась к уровню 2100 пунктов, в районе которого российский рынок акций может попытаться найти "дно", говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Фондовый рынок во вторник пережил очередной сеанс экстремальной волатильности, констатируют эксперты.

Индекс Мосбиржи в течение дня проваливался ниже 2120 пунктов, достигая минимумов с декабря 2022 года, но к закрытию основной сессии сумел отскочить и завершил день на отметке 2190,39 пункта, потеряв символические 0,17%. Резкий внутридневной разворот произошел благодаря взлету нефтяных котировок и закрытию "коротких" позиций спекулянтами, отмечают в инвесткомпании.

Индекс РТС прибавил 2,25% (до 906,42 пункта) за счет укрепления рубля.

"Индекс Мосбиржи пробил психологическую отметку 2200 пунктов, и теперь она превратилась в ближайшее сопротивление. Ключевая поддержка сместилась к уровню 2100 пунктов, где рынок может попытаться найти "дно", - пишут аналитики. - В среду инвесторы будут следить за еженедельными данными Росстата по инфляции. Если цифры укажут на сохранение ценового давления, это укрепит ожидания паузы от Банка России и может усилить давление на фондовый рынок".

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