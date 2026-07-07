Рубль во вторник подешевел в паре с юанем на фиксации прибыли игроками после сильного роста накануне

Москва. 7 июля. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль упал в рамках коррекции после сильного роста по итогам предыдущих торгов. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,2845 руб., что на 10,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 8 июля на 1,84 рубля, до 76,1258 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,36 рубля, до 86,8976 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

Минфин РФ с 7 июля по 6 августа планирует покупать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 123,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,4 млрд рублей. С учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 июля сократит покупку валюты до 4,82 млрд рублей в день.

ЦБ с 1 по 6 июля осуществлял суммарную покупку валюты в объеме 9,34 млрд рублей в день, с 5 по 30 июня покупки составляли 5,28 млрд рублей в день.

"Рубль продолжает контратаку после взлета валют под занавес июня. На фоне случившейся тогда масштабной распродажи в фондовых активах часть инвесторов переводила высвободившиеся средства в валюту. Это подбросило доллар к 80 руб., юань - к 12 руб. Сейчас, кода рынок более спокойный, мы допускаем снижение курсовой волатильности и временное равновесие вблизи 76-78 руб. за доллар и 11,1-11,4 руб. за юань. Покупки валюты по бюджетному правилу в июле снизились почти вдвое в сравнении с предыдущим периодом. Но в абсолютных значениях это небольшой объем и значимо на курс не повлияет. Нефтяные цены пока "припарковались" к уровню $72-73. Ждем продолжения мирных переговоров США и Ирана. Пока что рубль поддерживает экспортная выручка, главным образом полученная от более высоких цен на сырье конца весны. В среду Росстат представит недельный отчет по инфляции, в пятницу - июньский ИПЦ. Если показатели усилят ожидания паузы ЦБ в денежно-кредитной политике в июле, это можно будет трактовать как фактор поддержки нацвалюты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Цены на нефть прибавляют более 2% на торгах во вторник после сообщений об атаках на ряд судов в районе Ормузского пролива.

В частности, катарский СПГ-танкер попал под удар у побережья Омана при выходе из пролива и получил повреждения. Власти Катара возложили ответственность за это на Иран. Кроме того, атаке вблизи Ормузского пролива подвергся саудовский нефтетанкер, который также получил повреждения.

Позднее во вторник ВМС Великобритании сообщили о поражении неопознанным снарядом еще одного танкера, проходившего через Ормузский пролив.

Все это свидетельствует о сохраняющихся рисках для судоходства в проливе, являющемся ключевым маршрутом для экспорта добываемой в Персидском заливе нефти.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:06 мск составила $74,03 за баррель, что на 2,86% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на август в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,67%, до $70,37 за баррель.

Трейдеры ждут возобновления переговоров между США и Ираном, надеясь, что это будет способствовать нормализации ситуации и поставок нефти из региона Персидского залива. Однако продолжение консультаций оказалось под угрозой после резких заявлений американского президента.

Банк России во вторник, 7 июля, в рамках аукциона недельного репо разместил 6,21 трлн рублей (при лимите 6,21 трлн рублей и спросе 8,197 трлн рублей) в среднем по ставке 14,32% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 30 июня, ЦБ разместил 5,39 трлн рублей (при лимите 5,39 трлн рублей и спросе 7,477 трлн рублей) в среднем по ставке 14,26% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 7 июля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник увеличилась на 3 базисных пункта - до 14,37% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц во вторник повысилась на 1 базисный пункт - до 14,12% годовых, срочные версии RUONIA на сроки 3 и 6 месяцев, напротив, опустились на 1 базисный пункт - до 14,48% и 15,31% годовых соответственно.