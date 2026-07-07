.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ обновил минимум с декабря 2022г по индексу МосБиржи и отскочил, упали бумаги "ИКС 5" после отсечки
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в мае снизилось на 0,7%
Промпроизводства в РФ в мае 2026 года снизилось на 0,7% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в апреле, на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в мае 2026 года оказались значительно хуже ожиданий экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
Бизнес получил возможность проверять некоторые данные граждан по QR-коду
Минцифры РФ запустило приложение "Госкан" для проверки организациями и индивидуальными предпринимателями возраста, статуса и наличия льгот граждан по QR-коду, сообщает в понедельник пресс-служба министерства. "В семействе Госуслуг новое...
 
Вложения в коммерческую недвижимость и землю упали почти на 15%
Вложения в коммерческую недвижимость и землю упали почти на 15%. Из-за дорогих кредитов покупать офисы, торговые центры и склады инвесторам все еще невыгодно, пишут "Ведомости". Совокупный объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость и...
 
Бизнес тонет в долгах
Российский бизнес всё глубже уходит в долги — и всё чаще не успевает по ним расплачиваться. За год просроченные обязательства компаний выросли почти на 20% и достигли рекордных 7 трлн рублей, следует из данных Росстата, на которые ссылаются...
 
07 июля 2026 года 19:37

Рынок акций РФ обновил минимум с декабря 2022г по индексу МосБиржи и отскочил, упали бумаги "ИКС 5" после отсечки

Москва. 7 июля. Российский рынок акций во вторник остался под давлением продавцов из-за сохраняющихся опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ, индекс МосБиржи откатывался ниже 2120 пунктов, обновив минимум с декабря 2022 года, после чего отскочил благодаря закрытию коротких позиций игроками на фоне выросшей вечером нефти (фьючерс на Brent поднялся к $74 за баррель). Отскок сдерживался укреплением официального курса рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2190,39 пункта (-0,2%, минимум сессии - 2117,5 пункта), индекс РТС вырос до 906,42 пункта (+2,3%). Среди индексных бумаг лидировали в снижении после отсечки годовых дивидендов акции "ИКС 5" (MOEX: X5) (-14%, до 1847,5 руб., выплаты - 245 руб. на акцию), также упали бумаги "Русала" (MOEX: RUAL) (-3,7%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-3,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-3,4%), при этом выросли акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+7,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+5,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+4,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 июля, составил 76,1258 руб. (-1,84 рубля).

Подешевели также акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-3,2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-2,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,3% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-0,3%).

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,9%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,9% "префы"), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+2,5%), МКБ (MOEX: CBOM) (+2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+1,4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,7% "префы").

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что в Кремле будут с интересом отслеживать информацию, поступающую из Анкары, где открылся саммит стран НАТО.

Также Песков повторил, что Россия по-прежнему открыта для диалога с США по украинскому урегулированию и рассчитывает, что их посреднические усилия увенчаются успехом.

Президент США Дональд Трамп во вторник выразил надежду на то, что украинский конфликт удастся урегулировать в скором времени. "Я думаю, мы решим этот вопрос. Надеюсь, что скоро", - сказал Трамп журналистам во вторник. Он вновь выразил мнение о том, что и президент РФ Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский хотят урегулировать конфликт на Украине. Трамп также выразил мнение, что иногда конфликты удается урегулировать "в моменты, когда кажется, что это маловероятно".

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, во вторник индекс МосБиржи большую часть дня консолидировался в коридоре 2140-2180 пунктов при относительно высоком объеме торгов, при этом в течение сессии индикатор успел обновить минимум с конца 2022 года. Наибольшие объемы торгов наблюдались в акциях финансового сектора (ВТБ, Сбербанк, "Т-Технологии"). В целом повестка остается без изменений, со стороны США можно отметить довольно мягкую риторику после телефонного разговора лидеров России и США.

На этой неделе пройдут отсечки дивидендов сразу у нескольких крупных эмитентов. В среду - у МТС (35 руб., доходность 16% - лидер сезона), "МосБиржи" (19,57 руб., около 11,5%), "Роснефти" (2,27 руб.), в четверг - у "Ставропольэнергосбыта" (MOEX: STSB) (около 15% доходности), МТС-банка (MOEX: MBNK) (96,12 руб.), в пятницу - у Совкомбанка (MOEX: SVCB) (0,35 руб.), "НМТП" (MOEX: NMTP) (около 13,6%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (около 13%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (69,29 руб.) и "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (около 6,3%), напомнил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи оставался под давлением продаж, отметившись на пике снижения у 2117 пунктов. Фундаментально сказываются риски монетарной паузы в июле, в том числе на фоне роста топливных цен, а также геополитическая эскалация по украинскому треку. Технически навес предложения и, соответственно, импульс снижения рынка могут усиливать спекулятивно настроенные участники торгов, играющие на понижение.

На мировых площадках настроения неоднородные. В преддверии сезона отчетностей американский рынок на подъеме, в авангарде роста техсектор, и в частности ИИ-сегмент. В Китае настроения на биржах подпорчены слабыми прогнозами по динамике ВВП. Так, Всемирный банк понизил прогноз роста экономики страны до 4,4% в 2026 году и до 4,3% в 2027 году, отметив сохраняющийся кризис в секторе недвижимости и слабый внутренний спрос.

"В среду завершится саммит НАТО в турецкой Анкаре. Ждем сигналов геополитической направленности, в том числе в контексте украинского конфликта. Вечером по московскому времени будут обнародованы протоколы последнего заседания ФРС. Банк России выпустит "Обзор рисков финансовых рынков", Росстат - недельный отчет по инфляции. С учетом высоких торговых оборотов и, следовательно, силы "медвежьего" тренда нельзя исключать еще более низких уровней по индексу МосБиржи и ухода под отметку 2100 пунктов. Но поскольку рынок уже сильно перепродан, технические выкупы могут вертикально и резко выносить индекс вверх на 100-150 пунктов, после чего в отсутствие позитива может прокатиться новая волна фиксации прибыли. Подобный сценарий наблюдался на прошлой неделе", - отмечает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций сохраняет слабость.

Акции "Мечела" (MOEX: MTLR), "Транснефти", "Башнефти" и ряда других эмитентов восстанавливались главным образом на технических факторах после сильной просадки в предыдущие сессии. Кроме того, поддержку нефтяным эмитентам, судя по всему, оказывали попытки роста цен на "черное золото" на фоне сохранения перебоев с поставками нефти через Ормузский пролив и неопределенной ситуации на Ближнем Востоке.

Инвесторы ожидают геополитических новостей с саммита НАТО. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии отступили от дневных минимумов, но сохраняют слабость в условиях актуальности прежних негативных геополитических и монетарных факторов. Следующими целями индикаторов при неизменности фундаментальных условий могут стать минимумы 2022 года (1681 пункт для МосБиржи) и 2025 года (845 пунктов для РТС). Краткосрочную поддержку российским акциям в середине недели при этом могут оказать более высокие цены на нефть, считает Кожухова.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин считает, что индекс МосБиржи взял курс на 2000 пунктов.

"По-прежнему не видим никаких поводов для покупок акций. Они будут только при появлении четких предпосылок о начале переговорного процесса по Украине. Продолжает валиться и долговой рынок. И здесь, судя по картине снижения индекса гособлигаций, "дно" еще не нащупано, а значит, покупать бонды с постоянным купоном в среднесрочных целях рано. О том, что фондовый кризис пока не перерос в экономический, говорит динамика рубля (в понедельник он укрепился к юаню на 2,7%). Это показывает, что бегства капитала в валюту не наблюдается", - отмечает Зацепин.

В Азии во вторник наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2,1%, австралийский ASX - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 4,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), также вечером снижаются Европа (индексы FTSE, CAC 40 и DAX просели на 0,1-1,4%) и США (индексы к 19:00 МСК снизились на 0,4-1,8% во главе с Nasdaq).

На нефтяном рынке во вторник цены растут на опасениях новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК во вторник составила $73,93 за баррель (+2,7% и -0,2% в понедельник), августовская цена фьючерса на WTI - $70,32 за баррель (+2,6% и -0,2% накануне).

Портал Axios сообщил со ссылкой на американских чиновников, что иранские военные выпустили ночью в понедельник по меньшей мере две ракеты по торговым судам, проходящим через Ормузский пролив. Два судна получили повреждения.

Издание отмечает, что удары Тегерана угрожают нарушить меморандум о взаимопонимании, подписанный три недели назад, в соответствии с которым Иран согласился прекратить атаки в Ормузском проливе.

Трейдеры ждут возобновления переговоров между США и Ираном, оценивая перспективы нормализации поставок нефти из Персидского залива.

Американский президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон "либо заключит сделку" с Тегераном, либо "завершит работу" в Иране.

Тегеран отреагировал на эти заявления предупреждением о возможном отказе от переговоров. "Пункт 13 меморандума о взаимопонимании очевиден: переговоры об окончательном соглашении не начнутся, если угрозы будут продолжаться", - написал глава иранского МИД Аббас Аракчи в соцсети Х.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-7,9% и -8,4% "префы"), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-7,2%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-6,7%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-4,7%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-4,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-4,3%), МТС-банка (-4,1%).

Выросли акции ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+16,5% и +23,2% "префы"), "Мечела" (+5,5% и +9,9% "префы"), "Башнефти" (+4,5%), ПАО "Элемент" (SPB: ELMT) (+3,9%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+3,7%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+3,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 124,51 млрд рублей (из них 25,27 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 13,19 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,215 млрд рублей на акции "Т-Технологии").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 июля 2026 года 19:27
Рубль во вторник подешевел в паре с юанем на фиксации прибыли игроками после сильного роста накануне
Москва. 7 июля. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль упал в рамках коррекции после сильного роста по итогам предыдущих торгов. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,2845 руб., что на 10,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
07 июля 2026 года 19:01
"Финам" повысил рейтинг акций Qualcomm до "держать"
"Финам" повысил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "продавать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $178,4 за штуку, что предполагает потенциал роста на 1,2%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "За последний месяц акции компании упали на 18% до нашей целевой...    читать дальше
.
07 июля 2026 года 18:30
Участие в размещении бондов Селектела привлекательно при купоне выше 15,5% - "Финам"
Участие в размещении облигаций АО "Селектел" серии 001Р-08R привлекательно при купоне выше 15,5%, считает аналитик инвесткомпании "Финам" Никита Бороданов. "Селектел" 8 июля планирует собрать заявки на размещение 3-летнего выпуска серии 001Р-08R на 5 млрд руб. Купонный период - месяц. Ориентир по...    читать дальше
.
07 июля 2026 года 17:47
Фундаментальных причин для остановки снижения на рынке акций РФ пока нет - "Финам"
Фундаментальных причин для остановки снижения и изменения тренда на российском рынке акций в настоящее время нет, говорится в материале аналитика "Финама" Дмитрия Лозового. Сигналы Банка России говорят о том, что на ближайшем заседании совета директоров регулятор в лучшем случае сохранит ключевую...    читать дальше
.
07 июля 2026 года 17:13
Средне- и долгосрочные ОФЗ недооценены и привлекательны для вложений - "БКС МИ"
Средне- и долгосрочные рублевые гособлигации (от пяти лет, средняя YTM - 16,25%) недооценены и привлекательны для вложений, считают старший аналитик по рынку облигаций "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Антон Куликов и аналитик Анна Гулордава. Доходности таких бумаг на два процентных пункта превышают...    читать дальше
.
07 июля 2026 года 16:39
"СберИнвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Позитива с целью 900 руб
"СберИнвестиции" открыли торговую идею "покупать акции ПАО "Группа Позитив" с целевой ценой 900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: около 15%, сообщается в материале аналитиков брокера. Бумаги эмитента за последние четыре...    читать дальше
.
07 июля 2026 года 16:03
Волатильность цены золота около $4000/унц. сохранится в ближайшее время - "БКС МИ"
Вероятно сохранение волатильности котировок золото вокруг уровня $4000 за тройскую унцию в ближайшее время, считает аналитик по макроэкономике и валютам "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Кирилл Кононов. "Цена может как продолжить идти по тренду вниз, так и развернуться. Из-за повышенного риска...    читать дальше
.
07 июля 2026 года 15:35
"Финам" рекомендует "покупать" паи CSOP Hang Seng TECH Index ETF с прогнозной ценой HKD6,64
"Финам" рекомендует "покупать" паи CSOP Hang Seng TECH Index ETF с прогнозной стоимостью на уровне 6,64 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 49% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Мы считаем, что паи фонда...    читать дальше
.
07 июля 2026 года 15:30
Рубль днем демонстрирует лишь небольшие колебания от легкого минуса к плюсу в ожидании новых драйверов к более заметной динамике
Москва. 7 июля. Китайский юань развернулся вверх после утреннего снижения и незначительно повышается на Московской бирже в ходе дневной сессии во вторник. Рубль лишь слегка дешевеет в ожидании новых драйверов к более заметной динамике. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1905 руб., что на 0,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
07 июля 2026 года 15:02
Участие в размещении долларовых и юаневых бондов Атомэнергопрома интересно при ставке купона не ниже 7,5% и 7% соответственно - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении выпусков долларовых и юаневых облигаций "Атомэнергопрома" интересно при ставке купона не менее 7,5% и 7% соответственно, полагают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "Атомэнергопром" на 10 июля планирует сбор заявок на размещение двух...    читать дальше
.
07 июля 2026 года 14:12
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Global X China Biotech ETF
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Global X China Biotech ETF с прогнозной стоимостью 93,8 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста на 38,7%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Индексный фонд с...    читать дальше
.
07 июля 2026 года 13:45
"Финам" присвоил рекомендацию "покупать" акциям Северстали
"Финам" обновляет аналитическое покрытие акций "Северстали" с рекомендацией "покупать". Целевая цена составляет 717 руб. за акцию и предполагает потенциал роста на 27%, сообщается в материале аналитика Егора Вершинина. Дивидендной доходности в горизонте оценки эксперт не закладывает: модель...    читать дальше
.
07 июля 2026 года 13:17
"АКБФ" рекомендует покупать акции Распадской с целевой ценой 159,81 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Распадской" с целевой ценой 159,81 руб. на горизонте года и потенциальной доходностью 56% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. "Судя по данным компании и отраслевым новостям, "Распадская" остается одной из самых...    читать дальше
.
07 июля 2026 года 12:44
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CGN Power с прогнозной ценой HKD 3,34
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CGN Power с прогнозной ценой HKD 3,34 на ближайшие 12 месяцев и потенциалом роста 23,7%, сообщается в комментарии аналитика Максима Абрамова. "Несмотря на слабые результаты за последний квартал, давление со стороны рыночных тарифов, а также риски,...    читать дальше
.
07 июля 2026 года 12:16
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг" покупать" для акций Астры
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг" покупать" для акций ПАО "Группа Астра", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Эмитент представил операционные результаты за 1П26. "Динамика отгрузок в целом соответствует прогнозу в нашей текущей модели на весь год....    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.