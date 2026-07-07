Рынок акций РФ обновил минимум с декабря 2022г по индексу МосБиржи и отскочил, упали бумаги "ИКС 5" после отсечки

Москва. 7 июля. Российский рынок акций во вторник остался под давлением продавцов из-за сохраняющихся опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ, индекс МосБиржи откатывался ниже 2120 пунктов, обновив минимум с декабря 2022 года, после чего отскочил благодаря закрытию коротких позиций игроками на фоне выросшей вечером нефти (фьючерс на Brent поднялся к $74 за баррель). Отскок сдерживался укреплением официального курса рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2190,39 пункта (-0,2%, минимум сессии - 2117,5 пункта), индекс РТС вырос до 906,42 пункта (+2,3%). Среди индексных бумаг лидировали в снижении после отсечки годовых дивидендов акции "ИКС 5" (MOEX: X5) (-14%, до 1847,5 руб., выплаты - 245 руб. на акцию), также упали бумаги "Русала" (MOEX: RUAL) (-3,7%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-3,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-3,4%), при этом выросли акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+7,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+5,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+4,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 июля, составил 76,1258 руб. (-1,84 рубля).

Подешевели также акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-3,2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-2,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,3% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-0,3%).

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,9%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,9% "префы"), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+2,5%), МКБ (MOEX: CBOM) (+2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+1,4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,7% "префы").

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что в Кремле будут с интересом отслеживать информацию, поступающую из Анкары, где открылся саммит стран НАТО.

Также Песков повторил, что Россия по-прежнему открыта для диалога с США по украинскому урегулированию и рассчитывает, что их посреднические усилия увенчаются успехом.

Президент США Дональд Трамп во вторник выразил надежду на то, что украинский конфликт удастся урегулировать в скором времени. "Я думаю, мы решим этот вопрос. Надеюсь, что скоро", - сказал Трамп журналистам во вторник. Он вновь выразил мнение о том, что и президент РФ Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский хотят урегулировать конфликт на Украине. Трамп также выразил мнение, что иногда конфликты удается урегулировать "в моменты, когда кажется, что это маловероятно".

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, во вторник индекс МосБиржи большую часть дня консолидировался в коридоре 2140-2180 пунктов при относительно высоком объеме торгов, при этом в течение сессии индикатор успел обновить минимум с конца 2022 года. Наибольшие объемы торгов наблюдались в акциях финансового сектора (ВТБ, Сбербанк, "Т-Технологии"). В целом повестка остается без изменений, со стороны США можно отметить довольно мягкую риторику после телефонного разговора лидеров России и США.

На этой неделе пройдут отсечки дивидендов сразу у нескольких крупных эмитентов. В среду - у МТС (35 руб., доходность 16% - лидер сезона), "МосБиржи" (19,57 руб., около 11,5%), "Роснефти" (2,27 руб.), в четверг - у "Ставропольэнергосбыта" (MOEX: STSB) (около 15% доходности), МТС-банка (MOEX: MBNK) (96,12 руб.), в пятницу - у Совкомбанка (MOEX: SVCB) (0,35 руб.), "НМТП" (MOEX: NMTP) (около 13,6%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (около 13%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (69,29 руб.) и "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (около 6,3%), напомнил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи оставался под давлением продаж, отметившись на пике снижения у 2117 пунктов. Фундаментально сказываются риски монетарной паузы в июле, в том числе на фоне роста топливных цен, а также геополитическая эскалация по украинскому треку. Технически навес предложения и, соответственно, импульс снижения рынка могут усиливать спекулятивно настроенные участники торгов, играющие на понижение.

На мировых площадках настроения неоднородные. В преддверии сезона отчетностей американский рынок на подъеме, в авангарде роста техсектор, и в частности ИИ-сегмент. В Китае настроения на биржах подпорчены слабыми прогнозами по динамике ВВП. Так, Всемирный банк понизил прогноз роста экономики страны до 4,4% в 2026 году и до 4,3% в 2027 году, отметив сохраняющийся кризис в секторе недвижимости и слабый внутренний спрос.

"В среду завершится саммит НАТО в турецкой Анкаре. Ждем сигналов геополитической направленности, в том числе в контексте украинского конфликта. Вечером по московскому времени будут обнародованы протоколы последнего заседания ФРС. Банк России выпустит "Обзор рисков финансовых рынков", Росстат - недельный отчет по инфляции. С учетом высоких торговых оборотов и, следовательно, силы "медвежьего" тренда нельзя исключать еще более низких уровней по индексу МосБиржи и ухода под отметку 2100 пунктов. Но поскольку рынок уже сильно перепродан, технические выкупы могут вертикально и резко выносить индекс вверх на 100-150 пунктов, после чего в отсутствие позитива может прокатиться новая волна фиксации прибыли. Подобный сценарий наблюдался на прошлой неделе", - отмечает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций сохраняет слабость.

Акции "Мечела" (MOEX: MTLR), "Транснефти", "Башнефти" и ряда других эмитентов восстанавливались главным образом на технических факторах после сильной просадки в предыдущие сессии. Кроме того, поддержку нефтяным эмитентам, судя по всему, оказывали попытки роста цен на "черное золото" на фоне сохранения перебоев с поставками нефти через Ормузский пролив и неопределенной ситуации на Ближнем Востоке.

Инвесторы ожидают геополитических новостей с саммита НАТО. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии отступили от дневных минимумов, но сохраняют слабость в условиях актуальности прежних негативных геополитических и монетарных факторов. Следующими целями индикаторов при неизменности фундаментальных условий могут стать минимумы 2022 года (1681 пункт для МосБиржи) и 2025 года (845 пунктов для РТС). Краткосрочную поддержку российским акциям в середине недели при этом могут оказать более высокие цены на нефть, считает Кожухова.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин считает, что индекс МосБиржи взял курс на 2000 пунктов.

"По-прежнему не видим никаких поводов для покупок акций. Они будут только при появлении четких предпосылок о начале переговорного процесса по Украине. Продолжает валиться и долговой рынок. И здесь, судя по картине снижения индекса гособлигаций, "дно" еще не нащупано, а значит, покупать бонды с постоянным купоном в среднесрочных целях рано. О том, что фондовый кризис пока не перерос в экономический, говорит динамика рубля (в понедельник он укрепился к юаню на 2,7%). Это показывает, что бегства капитала в валюту не наблюдается", - отмечает Зацепин.

В Азии во вторник наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2,1%, австралийский ASX - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 4,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), также вечером снижаются Европа (индексы FTSE, CAC 40 и DAX просели на 0,1-1,4%) и США (индексы к 19:00 МСК снизились на 0,4-1,8% во главе с Nasdaq).

На нефтяном рынке во вторник цены растут на опасениях новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК во вторник составила $73,93 за баррель (+2,7% и -0,2% в понедельник), августовская цена фьючерса на WTI - $70,32 за баррель (+2,6% и -0,2% накануне).

Портал Axios сообщил со ссылкой на американских чиновников, что иранские военные выпустили ночью в понедельник по меньшей мере две ракеты по торговым судам, проходящим через Ормузский пролив. Два судна получили повреждения.

Издание отмечает, что удары Тегерана угрожают нарушить меморандум о взаимопонимании, подписанный три недели назад, в соответствии с которым Иран согласился прекратить атаки в Ормузском проливе.

Трейдеры ждут возобновления переговоров между США и Ираном, оценивая перспективы нормализации поставок нефти из Персидского залива.

Американский президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон "либо заключит сделку" с Тегераном, либо "завершит работу" в Иране.

Тегеран отреагировал на эти заявления предупреждением о возможном отказе от переговоров. "Пункт 13 меморандума о взаимопонимании очевиден: переговоры об окончательном соглашении не начнутся, если угрозы будут продолжаться", - написал глава иранского МИД Аббас Аракчи в соцсети Х.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-7,9% и -8,4% "префы"), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-7,2%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-6,7%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-4,7%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-4,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-4,3%), МТС-банка (-4,1%).

Выросли акции ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+16,5% и +23,2% "префы"), "Мечела" (+5,5% и +9,9% "префы"), "Башнефти" (+4,5%), ПАО "Элемент" (SPB: ELMT) (+3,9%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+3,7%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+3,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 124,51 млрд рублей (из них 25,27 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 13,19 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,215 млрд рублей на акции "Т-Технологии").