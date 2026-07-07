Участие в размещении бондов Селектела привлекательно при купоне выше 15,5% - "Финам"

Участие в размещении облигаций АО "Селектел" серии 001Р-08R привлекательно при купоне выше 15,5%, считает аналитик инвесткомпании "Финам" Никита Бороданов.

"Селектел" 8 июля планирует собрать заявки на размещение 3-летнего выпуска серии 001Р-08R на 5 млрд руб. Купонный период - месяц. Ориентир по доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) + 235 б. п. Размещение запланировано на 13 июля.

"Выпуск выглядит интересным за счет сильного кредитного профиля эмитента, трехлетнего срока и ежемесячного купона, но главная интрига здесь не в качестве компании, а в итоговой ставке, - отмечает эксперт в комментарии. - Верхний ориентир установлен на уровне КБД Мосбиржи на сроке 3 года + 235 б. п., что по текущей кривой соответствует купону около 16% годовых и доходности около 17,23% годовых. Наиболее интересно размещение выглядит при купоне выше 15,5%, где спред к КБД остается около 173 б. п. При этом из-за высокого спроса на бумаги Selectel нельзя исключать заметно более сильное снижение ставки, вплоть до 15,25% годовых".

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