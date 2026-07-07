Рубль днем демонстрирует лишь небольшие колебания от легкого минуса к плюсу в ожидании новых драйверов к более заметной динамике

Москва. 7 июля. Китайский юань развернулся вверх после утреннего снижения и незначительно повышается на Московской бирже в ходе дневной сессии во вторник. Рубль лишь слегка дешевеет в ожидании новых драйверов к более заметной динамике. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1905 руб., что на 0,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 13 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,89 руб./$1, контракт EURRUBF упал на 1,99 рубля, до 87,13 руб./EUR1.

Минфин РФ с 7 июля по 6 августа планирует покупать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 123,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,4 млрд рублей. С учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 июля сократит покупку валюты до 4,82 млрд рублей в день.

ЦБ с 1 по 6 июля осуществлял суммарную покупку валюты в объеме 9,34 млрд рублей в день, с 5 по 30 июня покупки составляли 5,28 млрд рублей в день.

"Минфин объявил о снижении объема операций с иностранной валютой в рамках бюджетного правила до 5,4 млрд руб. в день в июле. Соответственно, с сегодняшнего дня чистые покупки валюты Банком России сократятся с 9,3 млрд до 4,8 млрд руб. в день. Корректировка обусловлена снижением цен нефти на фоне завершения конфликта в Иране и открытия Ормузского пролива. При этом данный объем операций не окажет значительного влияния на курс национальной валюты, однако в сочетании с дальнейшим снижением притоков валюты от экспорта это может стать драйвером постепенного снижения курса рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Цены на нефть слегка ускорили рост днем во вторник на опасениях эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск торгуются по $72,61 за баррель, на 0,86% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,76%, до $69,06 за баррель.

Портал Axios сообщил со ссылкой на американских чиновников, что иранские военные ночью в понедельник выпустили ракеты по торговым судам, проходящим через Ормузский пролив. Два судна получили повреждения.

Трейдеры надеются на скорое возобновление переговоров между США и Ираном, что будет способствовать нормализации ситуации и поставок нефти из региона Персидского залива, однако продолжение консультаций оказалось под угрозой после резких заявлений американского президента. "Мы так или иначе победим, - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете в понедельник. - Мы либо заключим сделку, либо завершим работу (в Иране - ИФ)".

Тегеран отреагировал на эти заявления предупреждением о возможном отказе от переговоров. "Пункт 13 меморандума о взаимопонимании очевиден: переговоры об окончательном соглашении не начнутся, если угрозы будут продолжаться", - написал глава иранского МИД Аббас Аракчи в соцсети Х.

Банк России во вторник, 7 июля, в рамках аукциона недельного репо разместил 6,21 трлн рублей (при лимите 6,21 трлн рублей и спросе 8,197 трлн рублей) в среднем по ставке 14,32% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 30 июня, ЦБ разместил 5,39 трлн рублей (при лимите 5,39 трлн рублей и спросе 7,477 трлн рублей) в среднем по ставке 14,26% годовых.