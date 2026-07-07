Средне- и долгосрочные ОФЗ недооценены и привлекательны для вложений - "БКС МИ"

Средне- и долгосрочные рублевые гособлигации (от пяти лет, средняя YTM - 16,25%) недооценены и привлекательны для вложений, считают старший аналитик по рынку облигаций "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Антон Куликов и аналитик Анна Гулордава.

Доходности таких бумаг на два процентных пункта превышают доходности "коротких" ОФЗ, что свидетельствует о том, что рынок закладывает сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на текущем уровне в течение одного-двух лет либо ее повышение, говорится в обзоре экспертов. В последний раз доходности ОФЗ достигали аналогичных значений при ключевой ставке 21% годовых в феврале 2025 года, однако тогда рынок закладывал ее снижение, отмечают они.

"Обычно в таких циклах, например в 2015-2019 гг., доходности "длинных" ОФЗ были ниже ключевой ставки на 1-3%, но тогда ликвидность рынка поддерживалась нерезидентами. Ситуация может существенно улучшиться в сентябре-октябре, когда на рынок поступит крупный объем ликвидности в размере 1,3 трлн руб. от погашений и выплат купонов по ОФЗ с фиксированным купоном", - указывают в "БКС МИ".

Основным драйвером снижения доходностей ОФЗ аналитики считают постепенное снижение ключевой ставки, пусть и с замедлением шага и возможными паузами.

По их мнению, топливный кризис незначительно скажется на инфляции. Дело в том, что рост цен на бензин в меньшей степени влияет на инфляцию, чем рост цен на дизельное топливо, обращают внимание они. При этом дефицит дизеля в России кардинально ниже: исторически профицит составлял около 40%, и излишки дизеля шли на экспорт.

"Доходности всех рейтинговых групп, на наш взгляд, снизились слишком сильно относительно ОФЗ (спреды сузились). Так, Индекс облигаций с рейтингом "A" предлагает спред к ОФЗ на 1-3 года в размере 5,6% при нормальном значении 4-5% для текущей ключевой ставки. Поэтому в текущих условиях более привлекательны отдельные инвестиционные идеи, такие как участие в новых размещениях или топ-облигации", - пишут эксперты "БКС МИ" в материале.

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