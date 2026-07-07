Волатильность цены золота около $4000/унц. сохранится в ближайшее время - "БКС МИ"

Вероятно сохранение волатильности котировок золото вокруг уровня $4000 за тройскую унцию в ближайшее время, считает аналитик по макроэкономике и валютам "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Кирилл Кононов.

"Цена может как продолжить идти по тренду вниз, так и развернуться. Из-за повышенного риска разворота новые идеи по золоту на один-три месяца вперед пока не открываем. Для инвесторов, готовых к внутридневной торговле, можно рассматривать сделки на движение к $4000 за унцию, прежде всего "короткие" позиции (по трехмесячному тренду)", - пишет эксперт в комментарии.

Мировая инфляция в ближайшие месяцы останется повышенной, инвесторы будут все активнее закладывать вероятность повышения ставок со стороны центральных банков и роста доходностей на рынках. Давление на золото будет сохраняться, указывает Кононов.

На горизонте одного-двух лет спрос на драгметалл от центральных банков и стремление частных инвесторов хеджировать инфляционные риски могут поддержать рост цен, полагает аналитик "БКС МИ".

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