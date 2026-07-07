Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Распадской" с целевой ценой 159,81 руб. на горизонте года и потенциальной доходностью 56% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков.

"Судя по данным компании и отраслевым новостям, "Распадская" остается одной из самых интересных историй в российском угольном секторе, - отмечают эксперты. - Несмотря на непростую конъюнктуру, компания сохраняет низкую себестоимость, располагает запасами 1,86 млрд тонн угля и может получить дополнительную поддержку отрасли: в конце июня правительство поручило проработать новые меры помощи угольным предприятиям".

Дополнительным драйвером, по мнению аналитиков, может стать завершение перевода активов в российскую юрисдикцию, что открывает путь к возобновлению дивидендных выплат.

Вместе с тем сохраняются риски, связанные с конъюнктурой внутреннего рынка, высокой волатильностью отрасли и внешними ограничениями. "Однако долгосрочные фундаментальные факторы, включая ожидаемый рост мирового спроса на энергию, по-прежнему поддерживают инвестиционный кейс", - считают стратеги инвесткомпании.

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