"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CGN Power с прогнозной ценой HKD 3,34 на ближайшие 12 месяцев и потенциалом роста 23,7%, сообщается в комментарии аналитика Максима Абрамова.

"Несмотря на слабые результаты за последний квартал, давление со стороны рыночных тарифов, а также риски, связанные с размытием акционерного капитала и реализацией масштабной инвестиционной программы, инвестиционная привлекательность акций сохраняется, - отмечает эксперт. - Компания продолжает расширять атомные мощности, а их постепенный ввод в эксплуатацию в перспективе может способствовать восстановлению операционных показателей и поддержать динамику прибыли. Дополнительным фактором поддержки выступает государственный курс Китая на развитие атомной энергетики. Поэтому мы считаем, что акции компании выглядят привлекательными для покупки".

CGN Power - крупнейший в Китае и один из ведущих в мире операторов атомных электростанций.

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