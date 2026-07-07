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07 июля 2026 года 10:19

Рубль утром подрастает в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 7 июля. Китайский юань дешевеет на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль подрастает на фоне позитивной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,139 руб. (-4,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 31,65 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Минфин РФ с 7 июля по 6 августа планирует покупать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 123,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,4 млрд рублей. С учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 июля сократит покупку валюты до 4,82 млрд рублей в день.

ЦБ с 1 по 6 июля осуществлял суммарную покупку валюты в объеме 9,34 млрд рублей в день, с 5 по 30 июня покупки составляли 5,28 млрд рублей в день.

"Минфин объявил о снижении объема операций с иностранной валютой в рамках бюджетного правила до 5,4 млрд руб. в день в июле. Соответственно, с сегодняшнего дня чистые покупки валюты Банком России сократятся с 9,3 млрд до 4,8 млрд руб. в день. Корректировка обусловлена снижением цен нефти на фоне завершения конфликта в Иране и открытия Ормузского пролива. При этом данный объем операций не окажет значительного влияния на курс национальной валюты, однако в сочетании со дальнейшим снижением притоков валюты от экспорта это может стать драйвером постепенного снижения курса рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Курсы валютных пар юань/рубль и доллар/рубль, скорее всего, в целом продолжат во вторник движение в диапазонах 11-11,5 руб./юань и 75-80 руб./$1 соответственно, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

При этом сохранится высокая волатильность и тяготение иностранных валют к нижним границам указанных коридоров, говорится в комментарии эксперта.

"Текущее восстановление рубля выглядит коррекционным и поддерживаемым лагом в поступлении валютной выручки, что способствует сохранению повышенного предложения иностранной валюты, несмотря на снижение цен на нефть, - пишет Зварич. - Фактор снижения окажет влияние на предложение ближе к концу июля - в августе, что вкупе с сезонной активизацией спроса на валюту со стороны импортеров может сформировать условия для некоторого ослабления национальной валюты".

Цены на нефть повышаются утром во вторник после слабого снижения накануне, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск торгуются по $73,01 за баррель, на 1,43% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 1,34%, до $69,46 за баррель.

Портал Axios сообщил со ссылкой на американских чиновников, что иранские военные выпустили ночью в понедельник по меньшей мере две ракеты по торговым судам, проходящим через Ормузский пролив. Два судна получили повреждения.

Издание отмечает, что удары Тегерана угрожают нарушить меморандум о взаимопонимании, подписанный три недели назад, в соответствии с которым Иран согласился прекратить атаки в Ормузском проливе.

Трейдеры ждут возобновления переговоров между США и Ираном, оценивая перспективы нормализации поставок нефти из Персидского залива. Американский президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон "либо заключит сделку" с Тегераном, либо "завершит работу" в Иране.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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