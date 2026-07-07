Приватизация ЮГК снимает часть корпоративной неопределенности - "БКС МИ"

Приватизация ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) снимает часть корпоративной неопределенности, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций".

БТС-Мост Холдинг перевел Росимуществу 93,16 млрд руб. за 67,2% акций ЮГК и другие активы группы, купленные на аукционе в июне, отмечается в обзоре инвесткомпании.

"Считаем, что приватизация снимает часть корпоративной неопределенности, однако необходимо дождаться позиции нового собственника относительно планов развития компании, - пишут эксперты. - Сохраняем "нейтральный" взгляд на акции ЮГК. В спотовых ценах Р/Е находится на уровне 4х. С учетом наших прогнозов на горизонте 12 месяцев целевой мультипликатор на 2027 год будет 6,3х против исторических 6,2х, что также соответствует "нейтральному" взгляду".

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